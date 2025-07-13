الطب الشرعي يحقق في وفاة 4 أطفال بالمنيا.. أصيبوا بتشنجات واضطراب في الوعي

قرت جهات التحقيق بالمنيا انتداب فريق الطب الشرعي، لتشريح جثمان أحد الأطفال الأربعة الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة، إثر إصابتهم بتشنجات واضطرابات بالوعي داخل منزلهم بإحدى قرى مركز دير مواس جنوب المنيا، وادي إلى وفاتهم وذلك لإعداد تقرير الصفة التشريحية للطفل بعد ساعات من دفن جثامين أشقائه الثلاثة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال الأب وزوجته حول تفاصيل الساعات الأخيرة قبل تدهور حالة الأطفال، كما أمرت النيابة بوضع الصغير فى ثلاجة الموتى لحين التحقيق.

وقال مصدر طبي إن الأطفال الأربعة وصلوا إلى المستشفى بالأمس مصابين بتشنجات واضطراب وعي وارتفاع في درجات الحرارة، وتبين أنهم أصيبوا منذ عدة أيام بارتفاع في درجة حرارة الجسم وانتشرت بينهم، ولم يتناولوا العلاج اللازم والمطلوب وعقب تدهور حالتهم وصلوا إلى المستشفى في حالات صعبة وفارقوا الحياة.

وأوضح المصدر عدم وجود أية إصابات ظاهرية عليهم أو اعتداءات، وأنهم في انتظار تقرير الصفة التشريحية عقب تشريح الجثامين.

ترجع أحداث الواقعة إلي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وفاة 4 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المحافظة.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية ، إلى البلاغ بالقرية وتبين وفاة كل من ريم. ن 10 سنوات ، عمر. ن 7 سنوات، ومحمد. ن 11 سنه ، وأحمد 5 سنوات.

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارات لنقل الجثامين والمصابين لمستشفى دير مواس التخصصي ، واودعت الجثامين بمشرحة المستشفي تحت تصرفات النيابة العامة ، والمصابين بقسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اكد مصدر طبي بمستشفي دير مواس التخصصي ، ان المصابين والوفيات نتيجة تشنجات واضطراب وعي وارتفاع في درجات الحرارة،وانتدبت جهات التحقيق مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثامين .