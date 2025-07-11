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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

14 مرشحا بالنظام الفردي يخوضون انتخابات الشيوخ بالمنيا

الأسماء النهائية للمرشحين
الأسماء النهائية للمرشحين
ايمن رياض

أعلنت لجنة تلقي الطلبات للترشح لمجلس الشيوخ بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، برئاسة المستشار أسامة عبدالمنعم، الكشف النهائى للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ " نظام الفردي" .

وضمت قائمة المترشحين 14 مرشحاً، من بينهم  4 مرشحين عن حزب مستقبل وطن وهم أحمد محمد عبدالمنعم اسماعيل، الشهير بأحمد عبدالمنعم رمز "قلم"، وعلي أحمد فرغلي محمد الشهير بـعلي شرموخ، رمز  " كتاب "، والطاهر سيد فتح الباب موسى، الشهير بطاهر فتح الباب، رمز " سنبلة قمح"، وجمال عباس محمد جمال الدين محمود، الشهير بجمال عبادة ، رمز " أباجورة" .

كما ترشح : الدكتور أحمد فاروق أحمد حسن الجهمي، الشهير بالدكتور أحمد الجهمي، حزب حماة وطن رمز "تاج"، وانطونيوس نادي اسكندر سليمان، مستقل، رمز " سهم"، وحرب سيد أحمد الضبع، الشهير بأحمد الضبع، مستقل، رمز " صقر"، وشريف شعبان سعد علي ، الشهير بشريف عمار، مستقل، رمز " تمساح" .

كما ضمت القائمة ماهر مندي محمد عرابي، مستقل رمز " ساعة يد"، واللواء سامي سنوسي أحمد صميدة، الشهير بسلمية سنوسي، مستقل، رمز " بندقية صيد"، وأحمد بهجات محمود محمد، الشهير بالدكتور أحمد بهجات محروس، حزب المؤتمر ، رمز "أسد"، واسماعيل عبد البديع رضوان عبده، الشهير باسماعيل رضوان سمور، حزب مصر الحديثة، رمز مدفع، ومحمد علي كامل علي، الشهير بمحمد كامل، حزب مصر الحديثة رمز " مصباح كهربائي "، وطارق محمد رشاد عبدالحكيم محمد الشهير بطارق رشاد حزب مصر القومي رمز " برج حمام".

المنيا الشيوخ انتخابات القائمه

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