14 مرشحا بالنظام الفردي يخوضون انتخابات الشيوخ بالمنيا

أعلنت لجنة تلقي الطلبات للترشح لمجلس الشيوخ بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، برئاسة المستشار أسامة عبدالمنعم، الكشف النهائى للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ " نظام الفردي" .

وضمت قائمة المترشحين 14 مرشحاً، من بينهم 4 مرشحين عن حزب مستقبل وطن وهم أحمد محمد عبدالمنعم اسماعيل، الشهير بأحمد عبدالمنعم رمز "قلم"، وعلي أحمد فرغلي محمد الشهير بـعلي شرموخ، رمز " كتاب "، والطاهر سيد فتح الباب موسى، الشهير بطاهر فتح الباب، رمز " سنبلة قمح"، وجمال عباس محمد جمال الدين محمود، الشهير بجمال عبادة ، رمز " أباجورة" .

كما ترشح : الدكتور أحمد فاروق أحمد حسن الجهمي، الشهير بالدكتور أحمد الجهمي، حزب حماة وطن رمز "تاج"، وانطونيوس نادي اسكندر سليمان، مستقل، رمز " سهم"، وحرب سيد أحمد الضبع، الشهير بأحمد الضبع، مستقل، رمز " صقر"، وشريف شعبان سعد علي ، الشهير بشريف عمار، مستقل، رمز " تمساح" .

كما ضمت القائمة ماهر مندي محمد عرابي، مستقل رمز " ساعة يد"، واللواء سامي سنوسي أحمد صميدة، الشهير بسلمية سنوسي، مستقل، رمز " بندقية صيد"، وأحمد بهجات محمود محمد، الشهير بالدكتور أحمد بهجات محروس، حزب المؤتمر ، رمز "أسد"، واسماعيل عبد البديع رضوان عبده، الشهير باسماعيل رضوان سمور، حزب مصر الحديثة، رمز مدفع، ومحمد علي كامل علي، الشهير بمحمد كامل، حزب مصر الحديثة رمز " مصباح كهربائي "، وطارق محمد رشاد عبدالحكيم محمد الشهير بطارق رشاد حزب مصر القومي رمز " برج حمام".