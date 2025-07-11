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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

بدء الحملة القومية للتحصين
بدء الحملة القومية للتحصين
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا انطلاق الحملة القومية الثانية  لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع غدا السبت ولمدة شهر، من خلال 9 ادارات بيطرية و110 لجان فرعية موزعة على جميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة وتوعية المربين بأهميتها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض، مثمنًا جهود الدولة في هذا الملف من خلال توفير اللقاحات وتنظيم حملات التحصين الدورية.

وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، لافتاً إلي أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل للماشية الى جانب التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية.
 

المنيا التحصين الماشيه الحملة القومية

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