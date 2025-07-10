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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وزير الموارد المائية والري يتابع حالة المنظومة المائية بمركز منيا القمح

وزير الري
وزير الري
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى وذلك لتفقد حالة الترع والمصارف بنطاق المحافظة والاطمئنان على حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس أبوبكر الروبي رئيس قطاع المياه الجوفية والمهندس سامح سمير رزق الله رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية والمهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية والمهندس محمد محمد سليمان مدير عام ري شرق الشرقية ومديري عموم إدارات الري والصرف والتوسع بالمجمع.

بدأت الزيارة بتفقد وزير الموارد المائية والري ومحافظ الشرقية لحالة الرى بترعة بحر أبو الأخضر بمركز منيا القمح، حيث وجه الدكتور سويلم لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بإجراء الصيانة اللازمة لبوابات قنطرة فم بحر أبو الأخضر، وكذلك دراسة استثمار الأراضي ولاية الوزارة الواقعة عند فم القنطرة بالشكل الأمثل، موجها قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإعداد تقرير عن بعض المخالفات المتواجدة علي ترعة بحر أبو الأخضر خلال خمسة أيام من تاريخه.

كما تفقدا الوزير والمحافظ أعمال تطهيرات مصرف بلبيس ومصرف القليوبية الرئيسى بمركز منيا القمح، حيث وجه الدكتور سويلم لهيئة الصرف بإستمرار متابعة حالة التطهيرات على كلا المصرفين، والتنسيق مع أجهزة المحافظة لمتابعة إزالة التعديات على المصرفين.

وشدد الدكتور هانى سويلم على قيام أجهزة الرى بمحافظة الشرقية بالمتابعة الدقيقة والإلتزام الكامل ببرنامج تطهيرات الترع والمصارف وأعمال صيانة البوابات ومحطات الرفع طبقاً للبرامج الزمنية المقررة، ومواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمى المياه لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية  مع التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات فى إزالة أى تعديات على المجارى المائية، والتنسيق الدائم مع أجهزة المحافظة للحفاظ علي المجاري المائية من التلوث، وقيام أجهزة المحافظة برفع القمامة والمخلفات من على الجسور مع تقديم المساعدة من أجهزة وزارة الري المختصة حال الإحتياج لذلك، والتأكيد على صرف المكافآت والحوافز وفقاً لمعدلات العمل وجودة التنفيذ.

ومن جانبه رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير الموارد المائية والري للمحافظة مؤكداً إستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية بالمحافظة للحفاظ على مياه الري من الهدر وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة وكذلك توفير فرص عمل حقيقية للشباب باعتبار مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة بالإضافة الي إنشاء كباري علي المجاري المائية لتيسير حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين

كما ثمن المحافظ مجهودات وزارة الموارد المائية والري الواضحة والملموسة على أرض الواقع في تحسين شبكات الري وتطهير الترع والمصارف للارتقاء بقطاع الزراعة والحفاظ علي الأمن الغذائي لافتا الي انه اعطي تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والري لرصد أي مخلفات أو تعديات على المجاري المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حفاظًا على الموارد المائية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وزير الموارد المائية والرى الشرقية محافظ الشرقية الترع والمصارف نائب المحافظ الإدارة المركزية لصيانة المجاري

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