تموين الشرقية: ضبط مصنع ملابس بالعاشر من رمضان بدون ترخيص

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقيه وقطاع وسط الشرقية للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة المحافظة ، وذلك بناءاً على الشكاوي الوارده للمختصين والتي تفيد قيام أحد أصحاب المصانع غير المرخصة الخاصة بملابس الأطفال والتيشرتات بمدينة العاشر من رمضان ، إستخدام علامات تجاريه تخص الغير ، حيث توجهت الحملة لمقر المصنع ، وبالتفتيش تبين أنه يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وباستكمال عملية التفتيش بالمصنع تم التحفظ على 85 توب قماش من المستخدم في عملية التصنيع و50 بنطلون أطفال و50 دفاية سرير و48 طقم أولادي تيشرت و بنطلون.

وتم التحفظ على المضبوطات بموجب الإقرار اللازم المأخوذ على صاحب المصنع تحت إذن وتصرف النيابه العامة ، في المحضر المحرر ضد صاحب المصنع والمدير المسؤل لقيامها بالتضامن معاً لإدارتهما وتشغيلهما مصنع ملابس بدون ترخيص من الجهات المختصة.