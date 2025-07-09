إنزال 600 ألف زريعة بلطى ومبروك ببحرى أبوالأخضر ومويس وترعة الإسماعيلية بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن إنزال دفعة جديدة من أصبعيات أسماك المبروك والبلطي بإلقاء عدد ( ٥٠٠ ألف ) من أصبعيات أسماك المبروك وعدد (١٠٠) ألف من أسماك البلطي بترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة بلبيس أسفل الكوبري العلوي ببلبيس من مفرخ العباسة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية.

ومن جانبها أشارت هبه عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية بالمحافظة أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية بتنمية الثروة السمكية بنطاق المحافظة وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تم إنزال دفعة جديدة من أصبعيات أسماك المبروك والبلطي وإلقاء عدد ( ٥٠٠ ألف ) من أصبعيات أسماك المبروك وعدد (١٠٠) ألف من أسماك البلطي بترعة الإسماعيلية بنطاق مركز و مدينة بلبيس ، ليصبح ماتم إلقاؤه حتى الآن خلال هذا العام (٣ مليون و٤٠٠ ألف) زريعة ، وجارى الإستكمال ،وتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك ، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويضمن تلبية إحتياجات المواطنين من أبناء المحافظة وزيادة للمخزونات السمكية ، بإعتبارها أحد أهم مصادر البروتين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عسكر "مدير مكتب مصايد الزقازيق"، والمهندس عبدالله خليل، والمهندس أسامه أحمد "بمكتب مصايد الزقازيق والمهندس عليوه سلامه والمهندس علاء منصور بمفرخ العباسة بمركز أبو حماد.

أوضح المهندس فخرى عياد مدير عام الإدارة العامة للمفرخات و الزريعة، أن الزريعة السمكية تخضع إلى الفحص البيطري قبل إنزالها بالمسطح المائي ، للتأكد من مدى جودتها وجاهزيتها للإلقاء، لافتاً إلى أن عمليات الإنزال للزريعة تجري وفقًا للمعايير العلمية الحديثة المتبعة في هذا الشأن.