أزهر الشرقية يكرم الأوائل والمتفوقين في احتفالية كبرى

نظمت المنطقة الأزهرية بالشرقية احتفالية لتكريم الطلاب المتفوفين وأوائل المرحلة الابتدائية، وذلك تقديرا لجهودهم طوال العام الدراسى بحضور أبو مسلم الشحات مدير معهد الصفوة الازهرى، ويوسف إسماعيل وكيل المعهد، والنائبة البرلمانية مروة هاشم، وسحر القاضى موجهة بالازهر الشريف، والدكتور محمد سعيد مدير الرواق الازهرى.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام الوطنى، ثم كلمات لرعاة الحفل وضيوفه ، ثم فقرات اناشيد وفقرات احتفالية لطلاب الازهر بالشرقية، ثم تكريم الأوائل والمتفوقين.

وخلال الحفل اكد ابو مسلم الشحات، مدير معهد الصفوة الأزهرى، أنه تم تكريم الخريجين للصف السادس وعددهم ١٨٠ خريجا من معهد الصفوة التجريبي والنموذجى ب بنين، لافتا الى أنه الحدث الاول في منطقة الشرقية الأزهرية والمعاهد النموذجية.

وأضاف ان الحفل تضمن تكريم اوائل الطلاب بالمعهد وبعض معاهد إدارة شرق وإدارة غرب ، وكذلك الناجحين من أبناء العاملين في المعهد ومنطقة الشرقية وعددهم ٢٠ طالبا وطالبة من الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأشار مدير المعهد الي أن تلك الاحتفالية هى الاولى من نوعها على مستوى إدارات المعاهد الازهرية بمحافظة الشرقية، وجاءت لإدخال السرور على قلوب الطلاب المتفوقين واولياء امورهم، وتشجيع الطلاب فى المراحل الاخرى على المذاكرة بجد واجتهاد، حتى يكونوا مثل زملائهم الخريجين المتفوقين وتكون لهم احتفاليات خاصة على غرار ما تمت إقامته من احتفالية كبرى كانت سببا فى إسعاد التلاميذ.

وعلى هامش الاحتفالية قام الطلاب بعمل ممر شرفى لوكيل المعهد “يوسف إسماعيل” تقديرا لما قدمه من جهود على مدار العام الدراسى لخدمة المعهد ورعاية الطلاب.

كما تم تكريم الطالب “ اكرم” الطفل المعجزة الذى قاوم المرض والاعاقة وحقق تفوقا كبيرا فى القراءة والقرآن الكريم وأصبح مثلا يحتذى به.