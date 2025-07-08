مجلس الزمالك يكرم الجهاز المعاون للرمادي

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم كل من، أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم، وأحمد سمير المدرب المساعد، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وشهدت الجلسة حضور كل من المهندس هشام نصر و الكابتن أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة النادي.

واستقبل مجلس إدارة نادي الزمالك الثلاثي في مقر النادي خلال الساعات الماضية وقام بتكريمهم ومنحهم درع النادي، تقديراً على مجهوداتهم مع الفريق في الفترة الماضية.

وأعرب هشام نصر عن أمنيته بالتوفيق لهم في الفترة المقبلة، وأكد أن باب نادي الزمالك مفتوح لهم في أي وقت خاصة وأنهم أبناء القلعة البيضاء.