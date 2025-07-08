محافظ الشرقية يتابع الإجراءات المتخذة لتأمين مواقع العمل المختلفة بالطريق الإقليمي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإجراءات المتخده من قبل وزارة الداخلية لتأمين مواقع العمل المختلفة بالطريق الإقليمي المار بنطاق المحافظة وذلك لتحقيق السيولة المرورية بالمحاور البديلة لحين إنتهاء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الجارية بالطريق وتوفير عوامل الأمن والسلامة لمستخدميه.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات وزارة الداخلية وما تقوم به إدارة مرور الشرقية من تمركز للخدمات المرورية على الطريق وخلق محاور مرورية بديلة أمام السائقين وأصحاب السيارات للحفاظ علي الأرواح وتوفير السيولة المرورية المطلوبة وذلك بالتزامن مع أعمال الصيانة الجارية بقطاعات متفرقة من الطريق.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الرئيسية والداخلية والفرعية للوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لافتاً إلى أن الطريق يمثل محوراً مرورياً هاماً يربط بين محافظة الشرقية ومحافظات القاهرة والقليوبية والغربية والمنوفية ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل مدينتي بلبيس ومنيا القمح ويوفر الوقت والجهد على القادمين والمتجهين من وإلى المحافظة.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد تامر مباشر مدير إدارة مرور الشرقية وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.