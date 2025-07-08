نائب وزير الاتصالات: تداول البورصة يعود غدا والخدمات الرقمية استعادت كامل جاهزيتها خلال 24 ساعة

أكد المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، أن خطوط الاتصال المؤدية إلى البورصة المصرية تعمل بكفاءة تامة بنسبة 100%، موضحًا أن تأجيل جلسة التداول اليوم كان إجراءً احترازيًا لضمان جاهزية منظومة التداول وكافة أطراف السوق، مشيرًا إلى أن الجلسات ستُستأنف بشكل طبيعي غدًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي، والمخصص لمتابعة تداعيات حريق سنترال رمسيس.

وأضاف هندي أن الوزارة التزمت بالخطة الزمنية منذ لحظة وقوع الحريق، وتم الإعلان عن خطوات استعادة الخدمات بوضوح، مشيرًا إلى أن عودة الخدمات الرقمية تمت خلال 24 ساعة فقط، وهو ما يُعد من أسرع معدلات التعافي على المستوى الدولي.

الخدمات البنكية والرقمية عادت بالكامل

وأوضح نائب الوزير أن كافة الخدمات البنكية عادت للعمل، بما في ذلك البنك الأهلي، الذي كان آخر المتأثرين، كما بدأت خدمات التحويل الإلكتروني – وفي مقدمتها "إنستاباي" – العمل تدريجيًا، وتُستخدم الآن بشكل طبيعي من قبل المواطنين.

نقل 120 مليون مستخدم إلى شبكات بديلة

وكشف هندي أن الأزمة تمت إدارتها وفق أعلى المعايير الفنية، حيث تم نقل أكثر من 120 مليون مستخدم إلى الشبكات البديلة في وقت قياسي، بما يعكس قوة وكفاءة البنية التحتية الرقمية المصرية، مشيرًا إلى أن التأثير اقتصر على بعض المناطق في محيط ميدان رمسيس، ويجري استكمال الأعمال المتبقية خلال ساعات دون أي خلل في استقرار الخدمة العامة.

دعم لقطاع التعهيد وخطة لتفادي التكرار

وفيما يخص قطاع التعهيد، أحد أبرز القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية لمصر، أكد هندي أن الوزارة تدخلت بشكل مباشر لمعالجة التحديات الفنية التي واجهها القطاع نتيجة الحريق، كما بدأت مراجعة شاملة لأداء الشركات المشغلة، مع إعداد خطة بديلة لضمان استمرارية الخدمة ومنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.