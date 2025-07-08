خبيرة طاقة: كثيرا من النساء يكبتن مشاعر الحزن أو القهر في العلاقات الزوجية.. فيديو

قالت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، إن مفهوم الطاقة المحبوسة يشير إلى الألم الداخلي غير المعبر عنه، والذي يبدأ غالبًا منذ مرحلة الطفولة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج 'انا وهو وهي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن تكرار عبارات مثل 'عدي' أو 'ما تعيطيش' أو 'الراجل ما يعيطش' تشكل خطرًا نفسيًا على الطفل، لأنها تدفعه إلى كبت مشاعره الطبيعية، ما يؤدي لاحقًا إلى تراكم طاقات مكبوتة تؤثر على حالته النفسية والجسدية.

وأوضحت الحبال أن أحد مظاهر الطاقة المحبوسة هو الانفعال الزائد عن الحد في مواقف لا تستدعي ذلك، مثل العنف في المشاجرات أو ردود الفعل المبالغ فيها تجاه مواقف يومية بسيطة.

وربطت ذلك بالتربية القمعية التي تمنع التعبير عن الحزن أو الغضب، مشيرة إلى أن كبت المشاعر يؤدي إلى انفجارات لاحقة قد تظهر بشكل سلوك عدواني أو غير متزن.

وكشفت الحبال أن كثيرًا من النساء يكبتن مشاعر الحزن أو القهر في العلاقات الزوجية، ويفرغن هذه الطاقة السلبية بشكل لا واعٍ في أطفالهن، من خلال الصراخ أو الانفعال الزائد.

وأشارت إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى تفاقم الأزمة النفسية، وتخلق دائرة من الألم الداخلي يصعب كسرها دون وعي أو علاج.