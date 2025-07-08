التشغيل التجريبي لوحدة عناية القلب بمستشفى الحسينية بالشرقية|تفاصيل

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وخاصة تطوير الأقسام الحرجة بالمستشفيات، تم التوجيه بالتشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة للقلب بمستشفى الحسينية المركزي، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها، لتصبح بقوة ١٣ سرير بدلاً من ٩ أسرة قبل التوسعة، ليصل بذلك إجمالي أسرة العناية المركزة بالمستشفى إلى ١٩ سرير، منها ٦ أسرة بعناية الباطنة، و١٣ بعناية القلب، وبتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك في ضوء السعي المستمر لتوفير خدمات طبية ذات جودة عالية لأهالي مركز ومدينة الحسينية والمراكز المجاورة.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمستشفى الحسينية المركزي، يرافقه الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفي حضور الدكتور أحمد سعد مساعد مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمود نافع مشرف الرعايات المركزة، والدكتور محمد عبدالعزيز مدير الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، والدكتور محمد الشبلي مدير إدارة الحسينية الصحية، والدكتور عبدالله الطحاوي مدير المستشفى، وممثلي المجتمع المدني.

وناقش وكيل الوزارة مع ممثلي المجتمع المدني بالحسينية، خلال زيارته رفع كفاءة الجناح القديم بوحدة العناية المركزة للقلب بالمستشفى، وتطوير بنيته التحتية والتجهيزية، بما يضمن توحيد مستوى الخدمة الطبية المقدمة بين جميع أسرة العناية المركزة بالمستشفى، وتحقيق أفضل خدمة علاجية للمرضى وفقاً لأحدث المعايير الطبية، كما تابع وكيل الوزارة استلام جهاز تنفس صناعي دعم أيضاً من المجتمع المدني للمستشفى، مقدماً خالص الشكر والتقدير لممثلي المجتمع المدني على تضافر الجهود ومساهماتهم وجهودهم المخلصة في دعم المنظومة الصحية، مشيداً بدورهم الفعال في تطوير وحدة العناية المركزة للقلب، ومختلف الأقسام الطبية بمستشفى الحسينية المركزي، بما يعود بالنفع على المرضى والمواطنين، ومؤكداً أن هذا التعاون يعكس روح المسئولية المجتمعية، والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة أهالي محافظة الشرقية.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور هاني جميعه الأقسام الطبية الأخرى بالمستشفى، حيث تابع تقديم الخدمة الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة، كما تأكد من كفاءة الأجهزة الطبية، كما تم المرور على بنك الدم التجميعي، وتم التأكد من توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، كما اطمأن على انتظام العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، بوحدة الحضانات، والتي تبلغ طاقتها ١٩ حضانة، وتعمل بكامل طاقتها، كما تفقد قسم الكلى الصناعي والذي يضم ٧٧ ماكينة ويخدم ٢٥٨ مريض كلى، مشيداً بتفعيل الغسيل البريتوني لخدمة شريحة أكبر من المرضى.

كما تفقد «جميعه» العناية المركزة للأمراض الباطنية، وتم الاطمئنان على الخدمات العلاجية المقدمة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، ومؤكداً أن تشغيل وحدة العناية المركزة للقلب يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، وتماشياً مع خطة مديرية الشئون الصحية لتوسيع نطاق الخدمات الحرجة بالمستشفيات الطرفية، مشيداً بجهود إدارة الطب العلاجي وإدارة المستشفى والفرق الطبية والتمريضية والمعاونة في تحقيق هذا الإنجاز، وموجهاً باستمرار تقديم الخدمة بكفاءة والارتقاء بمستوى الأداء، مختتماً زيارته بالاطمئنان على انتظام العمل بمشروع إنشاء المبنى الجديد بمستشفى الحسينية المركزي، والذي سيعزز منظومة العمل الصحي بالمستشفى، والتي تخدم أكثر من ٤٠٨ ألف نسمة بنطاق مركز الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن مستشفى الحسينية شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة في تطوير الخدمة، والتي تعمل بطاقة استيعابية ١٤٨ سرير، وتضم بنك دم تجميعي، وأقسام كلى صناعي، وحضانات، وتم دعم المستشفى بجهاز أشعة مقطعية، وتطوير العناية المركزة لتصبح ١٩ سرير، فضلاً عن تشغيل وحدة إذابة الجلطات الدماغية بالمستشفى مؤخراً ضمن ١٠ وحدات تم إنشاؤها على مستوى المحافظة، هذا بالإضافة إلى المشروع الجديد والذي يقام على مساحة ١٠٩١٥م٢، بمساحة بنائية ٦٥٦٦م٢، ويشمل دور أرضي وعدد ٦ أدوار علوية، وبتكلفة تقديرية تبلغ مليار ونصف جنيه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ووفقاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.