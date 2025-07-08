إسعاف الشرقية: تخصيص أرقام بديلة لتلقي البلاغات بعد توقف الخط الساخن

أكد الدكتور أحمد عباس مدير مرفق إسعاف الشرقية استمرار التعليق المؤقت لخدمة الاتصال عبر الخط الساخن ( 123)، في ظل عطل فني جارٍ التعامل معه بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف استعادة الخدمة بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف مدير مرفق إسعاف الشرقية انه ضمانا لاستمرارية استقبال البلاغات الطارئة دون تأخير، تم تخصيص قنوات اتصال بديلة، تتيح التواصل الفوري والفعال عبر الأرقام التالية:

الهواتف المحمولة:

01029913775 – 01026201122 – 01009197555

الخطوط الأرضية:

0552361281 – 0552361268 – 0552362769

0552361269 – 0552362761 – 0552361283 – 0552339339

كما يمكن إرسال البلاغات والرسائل العاجلة عبر تطبيقي واتساب وتليجرام باستخدام الأرقام المحمولة، بالإضافة إلى التواصل المباشر عبر الرسائل الخاصة على الصفحة الرسمية لإسعاف الشرقية على فيسبوك.

فيما تُواصل فرق الإسعاف انتشارها الكامل في مختلف الميادين والمحاور الحيوية بمراكز ومدن المحافظة، مع الحفاظ على أعلى درجات التأهب على مدار الساعة، لضمان التدخل الفوري والاستجابة السريعة لكافة الحالات الطارئة.