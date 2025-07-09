الشرقية تعلن توفير 3761 فرصة عمل بالقطاع الخاص

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن إتاحة 3761 فرصة عمل داخل 11 مصنع وشركة بالقطاع الخاص ، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يُدر عليهم دخلاً ثابتا ليحيوا حياه كريمة.

وأشاد المحافظ ، بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع، لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته ، بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

من جانبه أشار أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وامكانياتهم.

وأوضح وكيل وزارة العمل أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها ٣٧٦١ وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن (العاشر من رمضان - بلبيس -ههيا - كفر صقر - الصالحية الجديدة) يمكن الإطلاع على الملفات المرفقة أو التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.