زراعة الشرقية تكثف جهودها للنهوض بالمحاصيل الصيفية وتربية الدواجن

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد المصري ، ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

من جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، قيام المديرية بتنظيم يوم تدريبي عن توعية مربي الدواجن ، والمرأة الريفية بمقر الإدارة الزراعية بالإبراهيمية، بالتعاون مع معهد بحوث الإنتاج الحيوانى ، وبالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة ، والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد ، والمهندس ناجى رمضان مدير عام الإنتاج الحيوانى.

وأشار وكيل وزارة الزراعة ، إلى أن التدريب تناول مناقشة إدارة تربية الدواجن فى درجات الحرارة العالية وأهمية أخذ التحصينات والتلقيحات الخاصة بالدواجن فى فصل الصيف بالمواعيد المحددة ومراعاة توافر مياه الشرب ، كذلك التنبيه بوضع الإضافات اللازمة لتخفيف العبء الحرارى أثناء فصل الصيف وتوافر إحتياجات الطيور من البروتين والطاقة والأحماض الأمينية والفيتامينات.

وفي سياق متصل ، قامت لجنة الإدارة العامة للمكافحة بالمديرية بالمرور على مراكز ههيا ( نواحي المطاوعة وههيا ) ، مركز أبو كبير (نواحى كفر الأعصر) الدهتمون - بندر ابو كبير ) لمتابعة وفحص الزراعات الصيفية (القطن -الذرة - المحاصيل البستانية) مثل النخيل كما تم مقابلة المزارعين والتحدث معهم بخصوص الري ومكافحة الآفات ومقاومة الحشائش.