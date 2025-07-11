قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكك حديد مصر تُضيف عربات فاخرة لقطارات (القاهرة/الإسكندرية/أسوان)
الأزهر تبرأ منهم.. الاحتلال يستغل أئمة مجهولين لنشر سلام زائف وحوار مطلخ بالدماء
إتاحة موقع تنسيق الجامعات لدفعة 2025 من طلاب الثانوية العامة
محاولة اغتيال ترامب.. معاقبة 6 أفراد من الخدمة السرية
ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قفل الـ 100 بهدف فريد| ما القصة؟
مصرع طالب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب لعب الكرة بقنا
تراجع أسعار الذهب اليوم
دعم صحة المرأة.. استقبال 59 مليون سيدة لتلقي خدمات الفحص والتوعية
“ترامب سوبرمان”.. البيت الابيض ينشر صورة جدلية للرئيس تثير تفاعلاً واسعًا
بعد 40 عاما من القـ.تال.. حزب العمال الكردستاني يبدأ نزع سلاحه رسميا
الاحتلال يحرق خيام النازحين الفلسطينيين بعد فرارهم تحت تهديد عدوان خان يونس
أول سيارة أجرة ذاتية القيادة تحصل على مخالفة مرورية في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح جراحة دقيقة لمريضة تعاني من التهاب بريتوني حاد وانسداد معوي في المنيا

نجاح عملية جراحية لمريضة
نجاح عملية جراحية لمريضة
ايمن رياض

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا نجاح فريق طبي بمستشفى العدوة المركزي، في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا، كانت تعاني من التهاب بريتوني حاد وانسداد معوي ناتج عن حصوة كبيرة قادمة من المرارة عبر ناسور نادر بين المرارة والأمعاء، في سابقة طبية فريدة من نوعها.


أشارت مديرية الصحة في بيان، إلى أن الحالة وصلت في وضع صحي بالغ الخطورة، خاصة مع إصابتها بأمراض مزمنة (ضغط، سكر، التهاب كبدي فيروس C)، وارتفاع وظائف الكلى، مما جعل التدخّل الجراحي ضرورة لإنقاذ حياتها، وجرى تجهيز المريضة بالعناية، وأُجريت لها جراحة دقيقة لاستخراج الحصوة وتنظيف البطن

وأضافت أن المريضة تتمتع بصحة جيدة دون أي مضاعفات بعد الجراحة بفضل الخبرة والكفاءة العالية لفريق العمل وفريق الرعاية المركزة، مما يعكس المستوى الاحترافي والرعاية الشاملة التي يتلقاها المرضى بمستشفى العدوة المركزي، ويؤكد التزامنا الدائم بتقديم خدمة صحية آمنة وفعالة للمواطنين.

المنيا عملية جراحية نجاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

مفاجأة سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

حريق سنترال رمسيس

تجدد النيران في مبنى سنترال رمسيس

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

الإيجار القديم

تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

حريق سنترال رمسيس

النار ولعت تاني .. ماذا حدث في سنترال رمسيس مساء الخميس؟| فيديو وصور

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة ضمن أفضل المؤسسات التعليمية الدولية أداء في الاستدامة

الناموس

4 خطوات سحرية لتجنب ناموس وباعوض الصيف

جولة اليوم

الوزير: محطة تحيا مصر متعددة الأغراض من أهم مشروعات النقل البحري

بالصور

منافسة تسلا موديل 3... أسرع سيارة هيونداي بمواصفات خارقة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

أول سيارة أجرة ذاتية القيادة تحصل على مخالفة مرورية في العالم

سيارة وايمو
سيارة وايمو
سيارة وايمو

عمرو دياب يحيي حفلا ضخما في جدة.. ويفاجئ الجمهور بأغاني ألبوم ابتدينا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

على غزلان وفرح شعبان

ابننا هو اللي جمعنا.. عودة فرح شعبان وعلي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد