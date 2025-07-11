نجاح جراحة دقيقة لمريضة تعاني من التهاب بريتوني حاد وانسداد معوي في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا نجاح فريق طبي بمستشفى العدوة المركزي، في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا، كانت تعاني من التهاب بريتوني حاد وانسداد معوي ناتج عن حصوة كبيرة قادمة من المرارة عبر ناسور نادر بين المرارة والأمعاء، في سابقة طبية فريدة من نوعها.



أشارت مديرية الصحة في بيان، إلى أن الحالة وصلت في وضع صحي بالغ الخطورة، خاصة مع إصابتها بأمراض مزمنة (ضغط، سكر، التهاب كبدي فيروس C)، وارتفاع وظائف الكلى، مما جعل التدخّل الجراحي ضرورة لإنقاذ حياتها، وجرى تجهيز المريضة بالعناية، وأُجريت لها جراحة دقيقة لاستخراج الحصوة وتنظيف البطن

وأضافت أن المريضة تتمتع بصحة جيدة دون أي مضاعفات بعد الجراحة بفضل الخبرة والكفاءة العالية لفريق العمل وفريق الرعاية المركزة، مما يعكس المستوى الاحترافي والرعاية الشاملة التي يتلقاها المرضى بمستشفى العدوة المركزي، ويؤكد التزامنا الدائم بتقديم خدمة صحية آمنة وفعالة للمواطنين.