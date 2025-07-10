محافظ المنيا يشهد تسليم 200 ميكروباص ضمن مبادرة تطوير منظومة نقل الركاب

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، فعاليات تسليم 200 سيارة ميكروباص حديثة، ضمن الدفعة الثانية من مبادرة تطوير منظومة نقل الركاب والقضاء نهائيًا على استخدام سيارات الربع نقل (البيك أب) في نقل المواطنين، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، في خطوة نوعية نحو تحقيق حلم المنيا بلا بيك أب

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تمثل نقطة تحول محورية في قطاع النقل الجماعي بالمحافظة، وتُعد تتويجًا لخطة شاملة انطلقت مرحلتها الأولى في فبراير الماضي، بهدف توفير وسائل مواصلات حضارية وآمنة، تليق بمكانة عروس الصعيد وبحقوق مواطنيها في وسيلة انتقال تحفظ الكرامة وتحمي الأرواح.

وأوضح اللواء كدواني أن النتائج بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية عن انخفاض معدلات الحوادث بنسبة 40% خلال الشهور الأخيرة، كما سجلت المنيا صفر حوادث تتعلق بسيارات البيك أب خلال شهري أبريل ومايو، بعد حظر استخدامها في نقل الركاب، مما يؤكد نجاح المبادرة وفاعليتها في حماية الأرواح.

وقال محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إن المبادرة تقوم على تمويل ميسر يتيح لسائقي سيارات البيك أب استبدالها بسيارات ميكروباص حديثة تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وذلك من خلال برامج تقسيط مريحة تمتد لـ7 سنوات بفائدة سنوية مخفضة، لتخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.

وشهدت الاحتفالية توزيع كوبونات وقود، وكروت ميزة مسبقة الدفع، ومحافظ إلكترونية، وهدايا رمزية كدعم تحفيزي للسائقين المنتفعين، الذين أعربوا عن امتنانهم لتمكينهم من امتلاك وسائل نقل آمنة وبدء حياة عملية أكثر استقرارًا.

حضر الفعالية من جانب المحافظة الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، ومن جانب البنك الزراعي المصري محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من قيادات البنك من بينهم سامي عبد الصادق، غادة مصطفى (نائبا الرئيس التنفيذي)، و فتحي هلال، رئيس قطاع البنك بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى السائقين وأسرهم.

وفي ختام الاحتفالية، تم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء من الفخر والفرحة، حيث أكد الحضور أن المنيا تودّع البيك أب وتفتح صفحة جديدة في تاريخ النقل الجماعي، عنوانها: الأمان، والكرامة، والتنمية المستدامة.

