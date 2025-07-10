وسط حالة من السعادة| طلاب الثانوية العامة يحتفلون لانتهاء الامتحانات.. شاهد

احتفل العشرات من طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا، اليوم، بانتهاء آخر امتحاناتهم، وذلك وسط أجواء من ألفرح والترفيه، وعبر الطلاب عن سعادتهم بختام ماراثون الامتحانات، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام لجأنهم، بينما رفع بعضهم أوراق الأسئلة تعبيرا عن انتهاء فترة الضغط الدراسي

وأعرب عدد من الطلاب عن أملهم فى تحقيق نتائج تلبى طموحاتهم، مؤكدين أنهم بذلوا جهدهم خلال الأسابيع الماضية.

ومن جانبها، هنأت مديرية التربية والتعليم بالمنيا الطلاب على انضباطهم خلال فترة الامتحانات، متمنية لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل شهدت امتحانات الثانوية العامة هذا العام إجراءات مشددة لضمان النزاهة، وسط تأكيدات رسمية على توفير جو مناسب للطلاب لأداء الاختبارات بكل يسر، كما ان غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لم تتلقى شكوى سواء من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنه يبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 34,832 طالبًا وطالبة، إلى جانب 35 طالبًا من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، و20 طالبًا من مدارس النور للمكفوفين، بالإضافة إلى لجنة بمركز الإصلاح والتأهيل

