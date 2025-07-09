المنيا تواصل تجميع تجار الجملة تحت مظلة سوق ماقوسة الحضاري

تواصل محافظة المنيا جهودها في تنظيم الأسواق والقضاء على مظاهر العشوائية، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتجميع شوادر وتجار الجملة داخل سوق ماقوسة الحضاري”، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى توحيد النشاط التجاري وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للتجار والمواطنين على حد سواء.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن السوق الجديد يُعد نقلة نوعية في منظومة تطوير الأسواق، مشيرًا إلى أنه تم تجهيزه بكافة المقومات التي تضمن بيئة بيع وشراء حضارية وآمنة، ما يسهم في إنهاء حالة الفوضى والتكدس داخل القرى، ويعزز من كفاءة العمل التجاري والخدمي.

وأوضح المحافظ أن سوق الجملة الحضاري بماقوسة أُقيم على مساحة 3975 مترًا مربعًا، ويضم 364 شادراً و14 ثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة، ما يجعله مؤهلًا لاستيعاب كافة تجار الجملة من مدينة المنيا والمراكز المجاورة.

ووجّه المحافظ رئيس مركز المنيا بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الشوادر العشوائية المنتشرة في القرى، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية لتطبيق القانون، وضمان الانتقال التدريجي والآمن إلى السوق الجديد، بما يحافظ على المظهر الحضاري ويعزز من كفاءة الرقابة وتنظيم السوق المحلي.

