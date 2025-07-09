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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السبت المقبل.. فتح باب التقديم لمدارس التمريض للعام الدراسي 2025 - 2026 بالمنيا

التقديم لمدارس التمريض
التقديم لمدارس التمريض
ايمن رياض

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمنيا، اليوم، بدء التقديم للالتحاق بمدارس التمريض ( بنين- بنات) للعام الدراسي، بمراكز المحافظة التسع، من العدوة شمالا وحتي دير مواس جنوبا، السبت المقبل 12 يوليو الجاري.

وقالت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تم اعتماد تنسيق القبول من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتتم عملية الاختبارات من خلال فريق علمي وتحت اشراف والدكتورة مرفت سعد، رئيس فريق عمل تنمية المهن الطبية، والدكتور مينا سمير فرج الله، مدير إدارة التدريب والمدارس .

وأوضحت ان مستندات التقدم تشمل، أصل شهادة الإعدادية، وأصل شهادة الميلاد، مع 6 صور شخصية حديثة، وصورة ضوئية من بطاقة ولي الأمر، والتعهدات المطلوبة، محذرة من أن تقديم أي مستندات غير صحيحة يؤدي إلى إلغاء القبول واتخاذ الإجراءات القانونية

ومن جانبها اصدرت مديرية الصحة بيان لها على صفحتها الرسمية «فيس بوك» أعلنت فيه استقبال ملفات الطلاب المتقدمين اعتباراً من يوم السبت الموافق 12 يوليو الجاري وحتي 15 يوليو الحالي وفقا لمجموع الدرجات.

واوضحت ان خريطة مقار مدارس التمريض للبنين بالمراكز  تشمل مدرسة ابا البلد بمركز مغاغة وتضم مراكز مغاغة- العدوة – بني مزار، ومدرسة مطاي وتضم ابناء مركز مطاي، مدرسة زهرة بالمنيا وتضم ابناء قرية زهرة والقري المجاورة لها، ومركز سمالوط، مدرسة مدينة المنيا وتضم ( بندر المنيا- مركز المنيا، ومدرسة اتليدم بمركز ابوقرقاص وتضم ابناء مركز أبوقرقاص، مدرسة الاشمونين بمركز ملوي وتضم ابناء مركز ملوي – دير مواس.

اما مدارس البنات هي مدرسة تمريض بنات العدوه بمركز العدوه، وبنات مغاغة بمركز مغاغة، وبنات بني مزار بمركز بني مزار
، وبنات مطاي لمركز مطاي، وبنات المنيا بمدينة المنيا، وبنات الفكرية بأبوقرقاص.

المنيا مدارس التمريض تقديم

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