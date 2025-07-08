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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير ميدان النيل ليصبح واجهة حضارية لمحافظ المنيا

تطوير ميدان النيل
تطوير ميدان النيل
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال تطوير ميدان النيل بمدينة المنيا، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير الميادين العامة ورفع كفاءتها البصرية، بما يليق بمكانة المدينة وتاريخها العريق.

ويأتي تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة القناة للسكر، ضمن بروتوكول للخدمة المجتمعية، يعكس الشراكة الفعالة بين المحافظة والقطاع الخاص، ويدعم الدور التنموي للشركة كأحد أبرز الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تستهدف تحويل الميدان إلى مظهر جمالي يعكس الحضارة المصرية، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للمدينة.

وأوضح أن التصميم الجديد جاء بخطوط عربية قوية ومتوازنة، تتناغم مع الطابع العمراني والهوية البصرية لمنطقة وسط المدينة، مشيرًا إلى أن موقع الميدان المميز عند المدخل الشرقي للمدينة عبر كوبري النيل يجعله بمثابة البوابة البصرية الأولى للقادمين إلى المنيا.

وشدد المحافظ على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التجميل ورفع كفاءة الخدمات، مؤكدًا أن تطوير ميدان النيل سيكون نموذجًا حضاريًا متكاملًا يعكس روح المدينة، ويتماشى مع توجهات الدولة في تحسين الصورة البصرية للمدن المصرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ولاء مصطفى، استشاري تطوير الميادين بمحافظة المنيا، أن التصميم راعى الهوية البصرية والمعمارية للمنطقة باعتبار الميدان أحد أبرز مداخل المدينة، مشيرًا إلى أنه اعتمد على خطوط عربية متزنة تُجسد الطابع الحضاري والتاريخي للمنيا، ليصبح الميدان نموذجًا مميزًا لتطوير الساحات العامة بالمحافظة.

وأضاف أن الأعمال الحالية تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير، باعتبار الميدان أكبر ساحات المدينة، على أن تشمل المراحل التالية إعادة تنسيق اللوحات الإعلانية بما يتماشى مع التصميم العمراني الجديد، وكذلك تطوير ساحة مسجد الوداع بالتعاون مع شركات متخصصة في تطوير المساحات العامة.

المنيا ميدان النيل تطوير

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