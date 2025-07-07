إسعاف المنيا.. أرقام تليفونات بديلة بعد تعطل خدمة الخط الساخن "123"

أعلنت محافظة المنيا، تفعيل أرقام هاتفية بديلة للاتصال بمرفق هيئة الإسعاف على مستوى المحافظة، وذلك عقب تعطل خدمة الخط الساخن رقم "123" على مستوى محافظات الجمهورية، إثر الحريق الهائل الذي شب في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، والذى أثر على البنية التحتية للاتصالات.

وأكدت المحافظة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه، لضمان استمرار خدمة الطوارئ الطبية، تم تفعيل الانتشار المكثف لسيارات الإسعاف بشكل حرّ وعلى مدار الساعة، خاصة عند التقاطعات الحيوية والطرق السريعة الرئيسية وداخل الميادين الكبرى بالمحافظة، إضافة إلى إتاحة خطوط اتصال مباشرة.

ودعت المواطنين في حالات الطوارئ الطبية للاتصال المباشر على الأرقام التالية:

أرقام المحمول الوايتس آب / المكالمات.



01022432246

01000845259

01033119459

01015789675



الأرقام الأرضية:



0862330053

0862372512

وشددت المحافظة على أن هذه الأرقام تعمل بكامل طاقتها لاستقبال بلاغات المواطنين وتلبية نداءات الاستغاثة، مؤكدة أن هذه الإجراءات احترازية مؤقتة لحين استعادة الخدمة الموحدة "123".

