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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

افتتاح أكثر من 3200 منفذ ومعرض لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالمنيا

معارضومنافذ لبيع السلع الغذائية
معارضومنافذ لبيع السلع الغذائية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حققت إنجازات ملموسة في قطاع التموين خلال عام 2024-2025، حيث جرى افتتاح 3202 منفذًا ومعرضًا وشادرًا ومبادرةً بجميع مراكز المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة تتراوح بين 20% إلى 30% مقارنة بالأسواق.

وشهدت المحافظة افتتاح سلسلة معارض “أهلاً مدارس” لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة في عدد من المراكز، إلى جانب إطلاق سلسلة معارض “أهلاً رمضان” بالمراكز التسعة، كان أبرزها ثاني أكبر معرض على مستوى الجمهورية جنوب مدينة المنيا، وتراوحت التخفيضات فيه إلى أكثر من 30%.

معارض لبيع السلع الغذائية 

كما أطلق المحافظ في 16 سبتمبر 2024 إشارة البدء لمبادرة “بداية جديدة لبناء وتنمية الإنسان”، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والتي استمرت لمدة 100 يوم، وتم خلالها افتتاح معارض في مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، فضلًا عن تخصيص سيارات وقوافل لبيع السلع الغذائية، وافتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مدعمة.

وضمن المبادرة، أطلق أصحاب المخابز البلدية المدعمة مبادرة تطوعية لتوزيع الخبز البلدي المدعم مجانًا بالمراكز التسعة، وبلغ إجمالي ما تم توزيعه 10,298,305 أرغفة حتى الآن، مساهمة منهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وفي 21 نوفمبر 2024، تم التواصل مع وزير الزراعة لتوفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية والسلع الأساسية، وتم توزيع 5 أطنان لحوم بلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو، و5 أطنان أرز بسعر 20 جنيهًا للكيلو، و2500 طبق بيض مائدة بسعر 150 جنيهًا للطبق، بالإضافة إلى 35 سيارة متنقلة جابت أرجاء المحافظة لتوفير أكثر من 20 صنفاً من السلع.

كما تابع المحافظ توافر بيض المائدة بأنواعه (مصري – تركي)، وتم توفير 8000 طبق بسعر 150 جنيهًا، ووجه بتوفير بيض المائدة بسعر 120 جنيهًا من خلال منافذ بيع بجميع المراكز، بعد تفقده محطة دواجن شوشة للاطمئنان على كفاءة الإنتاج.

كما افتتح المحافظ أسواق “اليوم الواحد” في عدد من المناطق مثل: ديرمواس، مطاي، أبو هلال، سكة تلة، بني مزار، أبوقرقاص، وغيرها، بهدف خلق فرص تسويقية للمزارعين ودعم التجارة المحلية.

ونفذت المحافظة حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار، أسفرت عن تحرير 31,733 مخالفة تموينية، منها 23,012 مخالفة بالمخابز، و8,176 بالأسواق، و545 مخالفة في المواد البترولية.

وفي سياق متابعة منظومة الخبز وجودته، تفقد المحافظ مطاحن بني مزار وسلندرات أبوقرقاص ودماريس، وعدداً من المخابز البلدية للاطمئنان على التزامها بالمواصفات والمعايير وجودة الرغيف البلدي.

وفي مجال صرف المقررات التموينية، تم صرف سلع بقيمة 170 مليون جنيه شهريًا لما يقرب من 2710 بدال تمويني ومنفذ جمعيتي و24 فرع جملة، كما حرص المحافظ على متابعة المخزون الاستراتيجي بالمخازن التابعة لشركة الجملة.

وفيما يخص المواد البترولية، أوضح اللواء كدوانى أن المحافظة لم تشهد أي اختناقات أو أزمات، حيث تضم 169 محطة تموين و212 مستودع بوتاجاز، وجرى تكثيف الرقابة وضمان توفير الكميات الكافية خلال المواسم.

وفي ملف القمح المحلي، أشار المحافظ إلى أن المنيا تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في توريد القمح بعد محافظة الشرقية، حيث بلغت الكميات الموردة خلال موسم 2025 نحو 512 ألف طن حتى الآن، بزيادة ملحوظة عن العام السابق الذي تم خلاله توريد 430 ألف طن.

كما أطلق المحافظ موسم حصاد القمح من قرى التوفيقية بسمالوط والشيخ مسعود بالعدوة، ووجه بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين ومتابعة أعمال التوريد بشكل يومي لضمان نجاح الموسم.

وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء المنيا، والعمل على ضبط الأسواق، وتأمين السلع التموينية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

محافظ المنيا معارض لبيع السلع الغذائية توريد محصول القمح منافذ متحركة لبيع السلع الدعم للمستحقين

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