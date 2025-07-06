جامعة المنيا الأهلية.. تعتمد القواعد العامة وموعد التحويلات والمصروفات الدراسية

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، وعمداء الكليات، ومنسقي البرامج، وأمين عام الجامعة، لمناقشة الخطط الاستراتيجية للجامعة على المدى القصير والطويل، وإعداد تقييماً لعناصر العملية التعليمية، واعتماد القرارات المتعلقة بالشئون الأكاديمية والمالية والإدارية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وناقش المجلس أعداد الطلاب المقبولين والمصروفات الدراسة بمختلف برامج جامعة المنيا الأهلية للعام الجامعي 2025/ 2026.

وقرر المجلس مصروفات كلية الطب البشري "برنامج الطب التكاملي" لهذا العام بقيمة 150 ألف جنيه، ومصروفات كلية طب الأسنان "برنامج طب الأسنان المتميز" 120 ألف جنيه، وكلية الصيدلة برنامج "الصيدلة الإكلينيكية" 95 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه، بينما بلغت مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه، ومصروفات كلية الهندسة برنامج "هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية" 70 ألف جنيه، ومصروفات كلية العلاقات العامة والإعلان 40 ألف جنيه.

وأقر المجلس مواعيد وشروط التحويلات من وإلى جامعة المنيا الأهلية، وبدء تلقي أوراق الطلاب الراغبين الالتحاق بجامعة المنيا الأهلية، خلال الفترة من 7 إلى 20 يوليو الحالي، وذلك وفقاً للقواعد العامة للتحويلات، والنسب المقررة، وطبيعة الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، وبشرط موافقة الجامعة المحول منها الطالب قبل إتمام الإجراءات.

ووافق المجلس على البدء فى اتخاذ خطوات انشاء مركزاً للاختبارات الإلكترونية، يضم قاعات مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية، بطاقة استيعابية 1000 جهاز حاسب آلي لتلبية احتياجات الطلاب وتحسين جودة الاختبارات الإلكترونية، وربطها بشبكة الجامعات، لتسهيل إجراء الاختبارات بمختلف الكليات، بما يساهم في توفير أحدث التقنيات في مجال القياس والتقويم وتحقيقاً للعدالة والشفافية.

وأعلن المجلس افتتاح 11 معملاً تشمل 9 معامل جديدة بكلية الصيدلة، تخدم تخصصات: العقاقير، والكيمياء الصيدلية، والكيمياء الحيوية، والميكروبيولوجي، والأدوية والسموم، والصيدلانيات، والصيدلة الإكلينيكية، وأربعة معامل بكلية الطب تخدم تخصصات: الباثولوجي، والتشريح والتحاليل الطبية المجهزة بأحدث تقنيات المحاكاة لتدريب طلاب كلية الطب على المهارات السريرية، وتوفير تجربة تعليمية شاملة وفعالة، إلي جانب 7 معامل الأسبوع القادم تشمل 4 معامل بكلية طب الأسنان لتخصصات هستولوجيا الفم، والاستعاضة الصناعية، والتشريح الوصفي، والمواد الحيوية، و3 معامل لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تشمل: التصميم المنطقي، والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات.

