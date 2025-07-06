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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: الانتهاء من أعمال محطة مياه الصفانية بالمنيا وتشغيلها

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بمحافظة المنيا، وموقف تلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال زيارته الأخيرة للمحافظ.

جاء ذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

وتابع الوزير، خلال الاجتماع، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة بعدد 192 قرية بمراكز: العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوي ودير مواس، حيث وجه الوزير خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من المشروعات وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة الأهالي بتلك القرى.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمحطة معالجة صرف صحي بمركز سمالوط، ومحطات الرفع المقرر الربط عليها، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني بتكثيف العمل للانتهاء من تلك الأعمال في أقرب وقت.

وتابع المهندس شريف الشربيني، موقف تلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال زيارته الأخيرة لمشروعات "حياة كريمة" محافظة المنيا، ومنها محطة مياه الصفانية، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال بالمحطة وتشغيلها والضخ على الشبكة، بجانب استعراض موقف محطة مياه العدوة الجديدة، حيث يجري حالياً أعمال غسيل المرشحات، وسيتم الضخ على الخطوط المغذية لبعض القرى وجزء من مدينة العدوة في أقرب وقت. 

كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمحطة صرف صحي بلهاسة، بجانب متابعة موقف الدراسة الهيدروليكية لشبكات محطة مياه شرب العدوة 1 و 2 وتوفير المولد للمحطة.


 

حياة كريمة مياه الشرب الصرف الصحي الإسكان

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