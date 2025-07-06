جولة ميدانية لرئيس العبور الجديدة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية وأعمال الصيانة

قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بجولة تفقدية لعدد من الأحياء بالمدينة، يرافقه النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية بالجهاز.

في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية، ومتابعة الخدمات الأساسية والمرافق العامة بالمدن الجديدة.

منطقة قطع أراضي الإسكان الاجتماعي

حيث تفقد رئيس الجهاز أعمال الطرق بمنطقة قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتأكد من جودتها وفقًا للمواصفات الفنية، مع إزالة أي معوقات تعترض التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان كفاءة التنفيذ والانتهاء في الوقت المحدد.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال النظافة والتنمية بالمنطقة، منبهًا على ضرورة رفع أي مخالفات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه من يقوم بإلقاء المخلفات بطرق غير مشروعة، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وصحة المواطنين.

سكن مصر

وتابع رئيس الجهاز أعمال الصيانة والنظافة وأعمال الحراسة بمنطقة "سكن مصر"، مشددًا على ضرورة تواجد فرق الصيانة على مدار الساعة للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو أعطال، ورفع كفاءة مستوى النظافة، وضبط أعمال الحراسة والتأمين لضمان سلامة السكان والمنشآت.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز على أن الجهاز مستمر في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان بشأن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتقديم خدمات على أعلى مستوى، مع المتابعة الدورية والرقابة المستمرة لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتسليم المشروعات في التوقيتات المحددة.