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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تخصيص 316 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق بالقرعة العلنية العاشرة

جانب من القرعة
جانب من القرعة
آية الجارحي

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تخصيص 316 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق، بالقرعة العلنية العاشرة التي أجريت لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بالمدينة.


وأكد المهندس شريف الشربيني، سرعة استكمال توفيق أوضاع الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية، والتخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن القرعة تم إجراؤها طبقًا للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها.

 تخصيص 316 قطعة أرض بمنطقة "الرابية"
 

وقال: شملت القرعة تخصيص 316 قطعة أرض بمنطقة "الرابية"، وهي: 150 قطعة للشريحة مساحة 209م²، و85 قطعة للشريحة مساحة 276م²، و58 قطعة للشريحة مساحة 400م²، و14 قطعة للشريحة مساحة 500م²، و9 قطع للشريحة مساحة 600م².
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية بحضور مختلف المسئولين.
ونوه عن أنه تم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد، مشيراً إلى الاستمرار في الإعلان تباعًا عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقي أصحاب الطلبات.

الإسكان الرابية الشروق مجتمعات عمرانية متكاملة الأراضي

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