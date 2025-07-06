محافظ المنيا يتابع مشروع مجمع المواقف الجديد: نقلة حضارية لخدمة آلاف المواطنين

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بمشروع مجمع مواقف المنيا المطور، الجاري تنفيذه على الطريق الزراعي (القاهرة/أسوان) بجوار شرطة النجدة، على مساحة 6 آلاف متر مربع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الحيوية التي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين.

خلال الجولة، تفقد المحافظ مكونات المشروع ومراحل التنفيذ الجارية، واطّلع على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، كما استمع إلى شرح تفصيلي من المهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية، حول مكونات المجمع الذي يُتوقع أن يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سيارة، لخدمة حركة النقل الإقليمية والداخلية.

ويضم المجمع مواقف مراكز الجنوب: ملوي، ديرمواس، أبوقرقاص، إضافة إلى مواقف المحافظات: القاهرة، بني سويف، أسيوط، إلى جانب نقل موقف هدى شعراوي إلى الموقع الجديد، ضمن خطة متكاملة للقضاء على المواقف العشوائية وتحقيق الانضباط المروري.

وأكد المحافظ أن المشروع يُعد نقلة نوعية في منظومة النقل الحضري بالمحافظة، ويهدف إلى إعادة توزيع الحركة المرورية، وتقليل التكدسات داخل المدينة، وتقديم خدمة نقل منظمة وحضارية تواكب النمو السكاني والتوسعات العمرانية، وتسهم في القضاء على العشوائيات، والحفاظ على المظهر الجمالي للمنيا.

وأوضح اللواء كدواني أن المشروع يتكامل مع عدد من المحاور المرورية والمداخل المستحدثة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، لضمان انسيابية الحركة وسهولة وصول المواطنين والسائقين للموقع، مشيرًا إلى أن المجمع سيضم خدمات متكاملة تشمل:

مناطق انتظار بمظلات، دورات مياه، كافتيريات، نقاط إسعاف، كاميرات مراقبة، بما يوفر وسيلة نقل آمنة وآدمية تليق بالمواطن وتتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية.

وشدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع والانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الحيوية، في إطار رؤية المحافظة لتحسين جودة الحياة والخدمات داخل مدينة المنيا.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى عدد من مقترحات وملاحظات المواطنين حول المشروع، ووجّه بتسجيل جميع الآراء والمقترحات لعرضها على الجهات المختصة من خلال المكتب الفني، ودراستها ضمن خطة التشغيل والتطوير المستمر للمجمع، مؤكدًا أن "آراء المواطنين تمثل أداة دعم حقيقية لتحسين الأداء التنفيذي وخدمة الصالح العام."

رافق المحافظ خلال الجولة:

الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندسة هايدي فاروق، مدير وحدة التنمية الحضرية، والمهندسة هدير ربيع، المشرف على الوحدة، والمهندس رامي حسني، المدير التنفيذي، ومنال خيري، مدير الاستثمار، وعمر نور الدين، مدير إدارة المواقف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.