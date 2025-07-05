محافظ المنيا: جهود مكثفة لتمكين المرأة وحماية الطفل ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن المحافظة تشهد حراكًا متسارعًا في ملف تمكين المرأة وحماية الطفولة ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة والأشخاص ذوي الهمم وقضايا الطفولة باعتبارهم شركاء رئيسيين في مسيرة التنمية وأن ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ضمن استراتيجية مصر 2030 هو انعكاس لإرادة سياسية واعية وحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ أن المرأة المصرية حظيت بدعم غير مسبوق في ظل الجمهورية الجديدة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يعكس إيمان الدولة بدورها الوطني وقدرتها على قيادة التغيير الإيجابي في المجتمع، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والمبادرات والبرامج التي تستهدف دعم المرأة والفتيات وبناء قدراتهن وتمكينهن اقتصادياً وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق، استعرض اللواء كدواني جهود الإدارة العامة للمرأة والأمومة والطفولة خلال النصف الأول من عام 2025 حيث تم تنفيذ 103 ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ويجري الإعداد لتنفيذ 71 ندوة أخرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة كما شاركت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ 6 دورات تدريبية لتعزيز قدرات العاملين بلجان حماية الطفل.

وفي إطار تمكين المرأة اقتصادياً فقد تم تنفيذ 18 ندوة تعريفية بالتعاون مع مبادرة “مشروعك” ووحدة “أيادي مصر” بالإضافة إلى تنظيم معارض لتسويق المنتجات اليدوية و60 ندوة أخرى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوعية المواطنين بكيفية الاستفادة من الخدمات المتاحة.

كما نفذت الوحدة العامة لحماية الطفل حملات توعية خاصة استهدفت 1500 طفل من جميع الفئات العمرية بخط نجدة الطفل 16000 وحقوق الطفل وآليات الحماية والرعاية ضمن جهود الدولة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، إلى جانب مشاركة الوحدة في تنظيم فعاليات منتدى الطفل بمكتبة مصر العامة لتوعية الأطفال وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، بمشاركة 75 طفلًا .

وفي السياق ذاته، تمكنت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة المنيا من تحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية خلال عام 2024 حيث تم تلقي 391 بلاغًا عبر خط نجدة الطفل 16000 تم التعامل معها بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى كما تم تنفيذ ورشة تدريبية متخصصة حول إدارة الحالة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية ضمن جهود بناء القدرات للعاملين بالمجال.

وشملت الأنشطة المجتمعية تنظيم حملات توعية لحماية الأطفال المعرضين للخطر شملت 1500 طفل، إضافة إلى برامج لرفع وعي الأطفال من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية بثقافة العمل الحر، كما شهد العام تنظيم منتدى الطفل بمشاركة 140 طفلًا وعقد جلسة إجرائية لانتخاب رئيس المنتدى وأعضاء لجانه النوعية في الصحة والتعليم والبيئة والتكنولوجيا، كما شارك أطفال المحافظة في معسكر برلمان الطفل بالقاهرة وفاز أحد أبناء المنيا بمنصب رئيس البرلمان.

وضمن الجهود الثقافية والدينية تم تنظيم أصبوحة رمضانية بمشاركة 100 طفل ورحلات توعوية إلى منطقة بني حسن ضمن مبادرة “إعاقتك عزيمتك” ونفذت الوحدة أيضًا لقاءً تفاعليًا مع مكتبة مصر العامة تضمن عرضًا مسرحيًا حول الزواج المبكر وتوزيع هدايا بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة كما تم تنفيذ يوم ثقافي ترفيهي بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا الجديدة بمركز خدمات المرأة والطفل بمشاركة 80 طفلًا ، إلى جانب استكمال برنامج ندوات الهجرة غير الشرعية حيث نُفذت 109 من أصل 146 ندوة مخطط تنفيذها وتم الانتهاء من 118 ندوة ضمن مبادرة “صحتك أمانة” وجار استكمال الباقي.

كما شاركت المكتبة المتنقلة في تنفيذ لقاءات توعوية بعدد من المدارس والمراكز الشبابية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان واستهدفت الحملات التوعوية مختلف المراحل التعليمية لنشر الوعي بحقوق الطفل وحمايته بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين.