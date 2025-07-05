بالأسماء.. إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي مركز سمالوط شمال المنيا، وتم نقلهم للمستشفى،. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمالوط.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة المرور والمباحث مدعمة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا بكدمات وكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وهم دينا. ج 29 سنه ، وإياد. م 8 سنوات، وهاجر. م 9 سنوات ، وأحلام. خ 48 سنه ، وجنى. ا 5 سنه، وفارس. ا 11 سنه ، وأسامة. خ 37 سنه، وعمر. ا 7 سنوات، ومجدي. ا 13 سنه، وإيمان. م 40 سنه وكارما. ي 5 سنوات ونسمة محمود 30 سنة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى النموذجي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.