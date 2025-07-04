إقامة محطة مياه شرب بالمنطقة الصناعية في المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن النهوض بقطاع الاستثمار والصناعة يمثل توجهًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية منهجية متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لجذب المستثمرين، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح اللواء كدواني أن محافظة المنيا تسير بخطى واثقة نحو بناء قاعدة صناعية قوية، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الصناعة هو استثمار في المستقبل، لما له من مردود مباشر على النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المنيا تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال دعم البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز، فضلًا عن تطوير شبكات الطرق ووسائل النقل، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمالة الفنية وتلبية احتياجات المصانع.

واستعرض المحافظ أبرز الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، والتي تضمنت الموافقة على إنشاء مأخذ على نهر النيل لإقامة محطة مياه مرشحة صالحة للشرب بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة – شرق النيل، بتكلفة تقدر بحوالي 450 مليون جنيه، وبدعم من البنك الدولي، للمساهمة في حل مشكلات المياه وتعزيز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية، إلى جانب خدمة التجمعات السكنية المجاورة.

كما تابع اللواء كدواني أعمال تحسين الوضع البيئي بموقع بحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية، حيث تم تغيير خطوط سحب المياه من مواسير 6 و8 بوصة إلى مواسير 10 بوصة، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية، ما يسهم في تهيئة مناخ استثماري أكثر استدامة وجاذبية.

وفي إطار دعم القطاع الاستثماري وتوفير فرص العمل، أعلن المحافظ عن إنشاء أول مصنع من نوعه لإنتاج ألواح الزنك النقي المستخدم في أعمال الجلفنة، وذلك على مساحة 75 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار.

وأضاف أن المصنع سينتج نحو 50 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 100 ألف طن سنويًا بعد استكمال المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 1250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المخطط بدء التشغيل والتصنيع خلال عام، ليكون أحد المشروعات الاستراتيجية التي تدعم الصناعات التكميلية وتعزز من مكانة المنيا كمركز صناعي واعد في صعيد مصر.

وعقب الزيارة الأخيرة للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أعلن المحافظ عن فتح باب التقديم على أراضٍ صناعية بوادي السرارية لإقامة مشروعات كربونات الكالسيوم والرخام والجرانيت والصناعات الثقيلة، بما يمثل انطلاقة جديدة في هذا المجال، مشيرًا إلى تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين وإنهاء الإجراءات دون قيود بيروقراطية، إلى جانب استكمال أعمال الترفيق وتطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالسرارية.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ عددًا من المشروعات الصناعية، من بينها مصنع جيزة لتنمية الصعيد، كما تم افتتاح مصنع جولدن أفينيو، بشراكة مصرية – فيتنامية، والمتخصص في إنتاج الجواكت المبطنة بنسبة تصدير 100% إلى أوروبا وأمريكا، باستثمارات تقدر بـ3.5 مليون دولار، وتمت معاينة مساحة 5.5 مليون متر مربع بوادي السرارية المزمع إقامة منطقة صناعات نسيجية عليها.

وشملت الإنجازات أيضًا رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية بتكلفة 11.5 مليون جنيه، وتخصيص 46 مشروعًا صناعيًا بمساحة 73 ألف متر مربع تقريبًا، بتكلفة استثمارية تبلغ 65 مليون جنيه، لأنشطة متعددة تشمل الصناعات الورقية، والمنسوجات، والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، والرخام، وتشكيل المعادن.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 555 لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام القدرات الكهربائية الحبيسة غير المستغلة، مما أسهم في إعادة تشغيل عدد من المصانع المتعثرة، منها مصنع المنيا للصناعات الدوائية، الذي عاد إلى العمل بعد حل مشكلة القدرات الكهربائية.

وفي سياق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافق المحافظ على تخصيص 12,830 مترًا مربعًا لهيئة تنمية الصعيد لإقامة ورش حرفية للمستثمرين وشباب الخريجين، كما تم تحرير عقود تمليك لعدد (2) مشروع أتما التنفيذ والإنتاج الفعلي.

