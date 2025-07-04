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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا : مصر ستظل نموذجًا للتسامح والتعايش السلمي

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفدًا من المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وذلك لمناقشة سبل دعم أنشطة الحوار والتفاهم المجتمعي، في إطار جهود الدولة لتعزيز قيم المواطنة وترسيخ التعايش المشترك بين جميع أطياف الشعب المصري.

وأكد محافظ المنيا خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل عبر التاريخ نموذجًا فريدًا للتسامح والتعايش السلمي، مشيرًا إلى أن أبناء الوطن، بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، يشكلون نسيجًا وطنيًا واحدًا، وهو ما يظهر بوضوح في مثل هذه الفعاليات التي تعكس أسمى معاني التآخي والتلاحم الوطني.

ضم الوفد كلا من الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، والدكتور محمد أبو زيد، منسق بيت العائلة المصرية، ومقار العمدة منسق بيت العائلة بمحافظة المنيا، و فرح ميخائيل، مسؤولة المكتب الصحفي بإيبارشية الكنيسة الأسقفية بمصر.

وأعرب محافظ المنيا عن اهتمامه البالغ بهذه الفعاليات والأنشطة التي تجمع المصريين على قلب رجل واحد، وتغرس في النفوس قيم المحبة والوحدة، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الدينية في بناء الوطن وتحقيق الاستقرار المجتمعي، من خلال التكامل بين جميع مؤسسات الدولة، وتحمل الجميع للمسؤولية الوطنية.

من جانبه، عبر رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي وأعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء محافظ المنيا، مشيدين بجهود المحافظة في ترسيخ قيم التسامح ودعم المبادرات التي تخدم وحدة النسيج الوطني، ومثمنين أوجه التعاون بين الكنيسة ومؤسسات الدولة في دعم قضايا السلام المجتمعي وبناء الإنسان.

كما استعرض رئيس الأساقفة أبرز أنشطة المركز المسيحي الإسلامي لصُنع السلام، خاصة ما يتعلق ببرامج التدريب على الحوار وبناء القدرات في مجال المصالحة المجتمعية وصنع السلام، في إطار دعم الجهود الوطنية نحو مستقبل آمن ومستقر يسوده التفاهم والتعايش بين جميع المواطنين.

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