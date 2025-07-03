قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرقام لا تكذب.. إعلامية: الاقتصاد المصري تعافى بعد ثورة 30 يونيو
استقالات متتالية تهز الزمالك.. عمرو الجنايني يغادر لجنة التخطيط
عبدالله السعيد يشعل الميركاتو.. 3 عروض ومطالب مالية تعقد المفاوضات
مدحت شلبي: لا مفاوضات رسمية بين الزمالك وبتروجت لضم حامد حمدان
اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين
أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم على يد والدهم.. شاهد
مظاهر الحداد التي شهدها نادي ليفربول بعد وفاة جوتا
الريان القطري يتوصل لاتفاق مع وسام أبوعلي.. والقرار النهائي بيد الأهلي (خاص)
قيادي بفتح: اقتراب الإعلان عن هدنة محتملة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي
مصرع 3 أشخاص صدمهم قطار بطوخ
المهاجم المالي على رادار الزمالك.. صفقة هجومية تشعل الميركاتو |خاص
موعد مباراة الهلال وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم على يد والدهم.. شاهد

تشييع جثامين القتلي
تشييع جثامين القتلي
ايمن رياض

شيع المئات من أهالي قرية زهرة التابعة لمركز  المنيا، جثامين الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم على يد والدهم باستخدام آلة حادة بسبب خلافات أسرية مع زوجتة على اثرها تركت المنزل منذ اسبوعين، وسط حالة من الحزن والبكاء خلال تشييع جثامين الضحايا الثلاثة.

وقام المشيعون باداء الصلاة عليهم في مسجد الرحمه قبل أن يتم دفنهم في مقابر العائلة بالقرية.


ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتلقي بلاغا من أهالي إحدى قرى مركز المنيا، بقيام «أ. م. ع» 37 سنة عامل، بقتل أطفاله الثلاثة رحمة 10 سنوات، رودينا 7 سنوات، رمضان 4 سنوات، وقام بتسليم نفسه لنقطة الشرطة بالقرية.

وكشفت التحريات الأولوية قيام المتهم بارتكاب الجريمة بسبب وقوع خلافات متكررة مع زوجته التي تركت المنزل منذ 15 يوماً، وتركت له الأبناء .

جرى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى فرض كردون حول المنزل لحين إنتهاء المعاينة.

من جانبها، قررت نيابة مركز المنيا في تحقيقاتها التي تُجريها بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، للأب المتهم بقتل أطفاله الثلاثة، كما تم تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير الصفة التشريحية لجثامين الأطفال الثلاث مع مضاهاة نتائج التشريح بأقوال المتهم والبت في كيفية وقوع الجريمة طبقًا للتفاصيل الواردة في التحقيقات من عدمه.

كما قررت النيابة التحفظ على محل الواقعة تحت حراسة مشددة، تمهيدًا لإجراء المعاينة التصويرية، ورفع الدلائل والبصمات، والتحفظ وتحريز أداة الجريمة التي أرشد عنها المتهم.

كما طالبت النيابة سلطات الأمن بإعداد التحريات الاستدلالية الوافية عن حالة المتهم وعلاقته بزوجته وأقاربه وجيرانه ودوافع الجريمة، وكيفية وقوعها ومنها. 
 

المنيا حادث ضحايا جنازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

جوتا ومحمد صلاح

وفاة جوتا.. آخر ما قاله النجم البرتغالي عن محمد صلاح

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

الصلاة

الإفتاء توضح حكم الترتيب بين صلاة الفجر وسنته

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر ينعى الفقيه القانوني الدكتور علي الغتيت

عاشوراء

هل يجوز صوم يوم عاشوراء فقط دون تاسوعاء؟.. الإفتاء توضح

بالصور

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

ابدأ يومك صح.. 7 عادات صباحية تساعدك على ضبط سكر الدم

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

أصالة ومدين

اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "حب ايه يا حسرة"

فضحيه جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة.. قصة فيديو واقعة مثيرة في جيم شهير بمدينة نصر

مصطفي حدوتة

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: عالمي ونبدأ سلسلة نجاحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد