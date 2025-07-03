الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية بكنيسة مار مرقس بالمنيا

تفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر المرحلة الإعدادية، بكنيسة مار مرقس، بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الأب أبوالخير بشرى، راعي الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة كلمة تشجيعية لأبناء وبنات المؤتمر، مؤكدًا لهم أهمية الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس، والالتزام بتعليم كنيستنا الكاثوليكية.

وفي سياق الزيارة، تفقد الأب المطران آخر مستجدات المناولة الاحتفالية، مشددًا لأبنائه وبناته المحتفى بهم ضرورة معايشة كل ما تعلموه خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة، والمواظبة على حضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية.