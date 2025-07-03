إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وتروسيكل بمطاى شمال المنيا

أصيب 9 أشخاص ، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ملاكي، بتروسيكل، بطريق الصعيد الزراعي القاهرة أسوان، أمام مركز مطاي، شمال المنيا، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ – تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل، ببني مزار، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من عمليات النجدة بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، إلى موقع البلاغ، وتبين تصادم سيارة، ملاكي مع تروسيكل، والسقوط في الترعة، وذلك في المنطقة بين قريه الكفور وقرية بديني بمطاي، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص بمركزي مطاي وسمالوط.

تم نقل المصابين إلى المستشفى ببني مزار، والتحفظ على المركبتين، تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.