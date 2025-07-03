أب ينهي حياة أبنائه الثلاث بإحدى قرى المنيا.. القصة الكاملة

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لجريمة بقيام عامل بقتل أبنائه الثلاثة في غياب أمهم، التي تركت المنزل قبل أسبوعين لخلافات أسرية، بإحدى قرى مركز المنيا، حيث تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وقامت جهات التحقيق بمعاينة مسرح الجريمة وبدأ التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتلقي بلاغا من أهالي إحدى قرى مركز المنيا، بقيام «أ. م. ع» 37 سنة عامل، بقتل أطفاله الثلاثة رحمة 10 سنوات، رودينا 7 سنوات، رمضان 4 سنوات، وقام بتسليم نفسه لنقطة الشرطة بالقرية.

وكشفت التحريات الأولوية قيام المتهم بارتكاب الجريمة بسبب وقوع خلافات متكررة مع زوجته التي تركت المنزل منذ 15 يوماً، وتركت له الأبناء .

جرى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى فرض كردون حول المنزل لحين إنتهاء المعاينة.

ومن جانبها بدأت النيابة العامة بالمنيا في معاينة مسرح الجريمة ووجهت بسرعة إعداد تقارير الصفة التشريحية الجثث الثلاثة، وسرعة انتهاء المعمل الجنائي من فحص مسرح الجريمة بالكامل والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعه .