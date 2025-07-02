صحة المنيا: استعدادات لتنفيذ الكشف الطبي على المتقدمين للترشح يانتخابات الشيوخ

أكدت وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتورة نادية مكرم، أن أجهزة الصحة استعدت لوضع الترتيبات النهائية الخاصة بتنفيذ إجراءات توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وفقاً لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار والضوابط والتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك خلال عقد وكيل وزارة الصحة اجتماعا موسعا اليوم "الأربعاء"، لمناقشة تنظيم آليات العمل بلجان الكشف الطبي وإجراءات الفحوصات المعملية من تحاليل المواد المخدرة على المرشحين، مؤكدة أهمية جاهزية المستشفيات واللجان الطبية، من حيث القوى البشرية والتجهيزات الفنية. .

وقالت وكيل الوزارة أن المرشح يتوجه إلى المعمل المشترك لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات ومن ثم يتم التوجية لتوقيع الكشف الطبي اللجان الطبية المناسبة لهم في المواعيد المحددة وتم تحديد 5 مقرات للجان الطبية لإجراء الكشف الطبي على المرشحين بمحافظة المنيا هى المجلس العام بالمنيا ومستشفيات مغاغة وصدر المنيا وملوى التخصصى وسمالوط النموذجى.

من جهة آخرى، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم صابر زيان، أن أجهزة المديرية تعمل على تحسين مستوى الطلاب في المرحلة الابتدائية، وتمكينهم من اتقان مهارات القراءة والكتابة الأساسية؛ لضمان انتقالهم الآمن إلى الصفوف الأعلى.

وأضاف زيان، في بيان اليوم، أن المتابعة الميدانية للمدارس تركز على أداء المعلم داخل الفصل الدراسي، ومتابعة تنفيذ الخطة العلاجية الخاصة بكل طالب لتحسين مستواه الدراسي، مؤكدا أهمية تشجيع المعلمين على تبادل الخبرات فيما بينهم، لتحقيق أقصى استفادة والوصول إلى أفضل أداء ممكن داخل الصفوف الدراسية.

وشدد على أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور، وإطلاعهم على أهمية الخطة العلاجية، ودورهم المحوري في التزام الطالب ومساعدته على تجاوز صعوبات التعلم.

فى سياق آخر، فاجأ رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، مستشفيات النساء والأطفال والكبد والجهاز الهضمي، بزيارة مفاجئة لتلبية طلب والدة طفل مريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حالة أبنها المرضية.

والتقى رئيس الجامعة خلال الزيارة بوالدة الطفل واستمع اليها واطمأن على تلقي الطفل كامل الرعاية الطبية من الأطقم الطبية والتمريضية.

وتابع رئيس الجامعة التزام الأطقم الطبية بمواقعهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، وتوافر المستلزمات الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة، كما اطمأن على تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، مشيداً بالجهود المبذولة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

وقرر رئيس الجامعة صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ لانتظامهم في العمل في هذا الوقت وتقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة وعلاج المرضى، وإحالة المقصرين في أداء واجبهم المهني خلال فترات العمل إلى التحقيق.