قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الشباب عماد المستقبل والدبلوماسية تبدأ من الوعي
السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| أخبار تهمك
العالم يفتح دفاتر المحاسبة للاحتلال.. وفرنسا تقاضي جنودا إسرائيليين
تركيا تغلق أسواق الماشية مؤقتًا لاحتواء تفشي الحمى القلاعية
ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية تتراوح ما بين 30% و35%
التصعيد يشتد والكارثة الإنسانية تتفاقم| الاحتلال يقصف والمقاومة ترد.. تفاصيل
مصر تفتتح مباريات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات بمواجهة الجزائر
الاحتلال يستهدف كل ما هو متحرك.. مأساة إنسانية وصحية تتفاقم في قطاع غزة
"الرواد الرقميون".. مبادرة رئاسية لتدريب 5 آلاف شاب في التكنولوجيا بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم
عاجل| التعليم العالي تصدر قرارًا جديدا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة المنيا: استعدادات لتنفيذ الكشف الطبي على المتقدمين للترشح يانتخابات الشيوخ

وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتورة نادية مكرم
وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتورة نادية مكرم
أ ش أ

 أكدت وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتورة نادية مكرم، أن أجهزة الصحة استعدت لوضع الترتيبات النهائية الخاصة بتنفيذ إجراءات توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وفقاً لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار والضوابط والتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان. 

جاء ذلك خلال عقد وكيل وزارة الصحة اجتماعا موسعا اليوم "الأربعاء"، لمناقشة تنظيم آليات العمل بلجان الكشف الطبي وإجراءات الفحوصات المعملية من تحاليل المواد المخدرة على المرشحين، مؤكدة أهمية جاهزية المستشفيات واللجان الطبية، من حيث القوى البشرية والتجهيزات الفنية. .

وقالت وكيل الوزارة أن المرشح يتوجه إلى المعمل المشترك لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات ومن ثم يتم التوجية لتوقيع الكشف الطبي اللجان الطبية المناسبة لهم في المواعيد المحددة وتم تحديد 5 مقرات للجان الطبية لإجراء الكشف الطبي على المرشحين بمحافظة المنيا هى المجلس العام بالمنيا ومستشفيات مغاغة وصدر المنيا وملوى التخصصى وسمالوط النموذجى.

من جهة آخرى، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم صابر زيان، أن أجهزة المديرية تعمل على تحسين مستوى الطلاب في المرحلة الابتدائية، وتمكينهم من اتقان مهارات القراءة والكتابة الأساسية؛ لضمان انتقالهم الآمن إلى الصفوف الأعلى.

وأضاف زيان، في بيان اليوم، أن المتابعة الميدانية للمدارس تركز على أداء المعلم داخل الفصل الدراسي، ومتابعة تنفيذ الخطة العلاجية الخاصة بكل طالب لتحسين مستواه الدراسي، مؤكدا أهمية تشجيع المعلمين على تبادل الخبرات فيما بينهم، لتحقيق أقصى استفادة والوصول إلى أفضل أداء ممكن داخل الصفوف الدراسية.

وشدد على أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور، وإطلاعهم على أهمية الخطة العلاجية، ودورهم المحوري في التزام الطالب ومساعدته على تجاوز صعوبات التعلم.

فى سياق آخر، فاجأ رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، مستشفيات النساء والأطفال والكبد والجهاز الهضمي، بزيارة مفاجئة لتلبية طلب والدة طفل مريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حالة أبنها المرضية.

والتقى رئيس الجامعة خلال الزيارة بوالدة الطفل واستمع اليها واطمأن على تلقي الطفل كامل الرعاية الطبية من الأطقم الطبية والتمريضية.

وتابع رئيس الجامعة التزام الأطقم الطبية بمواقعهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، وتوافر المستلزمات الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة، كما اطمأن على تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، مشيداً بالجهود المبذولة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

وقرر رئيس الجامعة صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ لانتظامهم في العمل في هذا الوقت وتقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة وعلاج المرضى، وإحالة المقصرين في أداء واجبهم المهني خلال فترات العمل إلى التحقيق.

وزارة الصحة بالمنيا توقيع الكشف الطبي المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أحمد عامر

وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

ترشيحاتنا

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لختم كتاب شَرْح علل الترمذي

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لختم كتاب شَرْح علل الترمذي

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: دراسة بريطانية تحذر من تأثير كراهية المسلمين على التماسك المجتمعي

شيخ الأزهر

مد فترة الالتحاق بالدورة الثانية لتأهيل محفظي القرٱن للعمل بالرواق الأزهري

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فشل روبوتات تسلا في أول تجربة قيادة ذاتية للسيارات

تسلا
تسلا
تسلا

بإطلالة كاجوال.. مي كساب تثير الجدل بظهورها الأخير

مي كساب
مي كساب
مي كساب

استشاري تغذية تحذر: خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد