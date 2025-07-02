بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة نقل بصحراوي المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة طوب أحمر بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط شمال المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب ووجود مصابين ومتوفيين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة نقل تحمل طوب أحمر وأسفر الحادث عن مصرع فتوح. م 54 سنه، وإصابة 5 آخرين هم محمد. ح 32 سنه وعرفة. ع 35 سنه، ورضا. ع 41 سنه وحسين. س 23 سنه وحسن. ا 43 سنه، وجميعهم من محافظة الجيزة.

وجارٍ نقلهم للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.