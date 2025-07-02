رئيس جامعة المنيا يجرى جولة مفاجئة للاطمئنان على انتظام العمل بمستشفيات النساء والكبد

قام الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا يرافقة الدكتور حسام شوقى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ، بزيارة مفاجئة لمستشفى النساء والأطفال، والكبد والجهاز الهضمي الجامعيين، وذلك استجابة لنداء أطلقته والدة طفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حالة أبنها المرضية.

استمع رئيس الجامعة خلال الزيارة إلى شكوى والدة الطفل بنفسه، واطمأن علي تلقي الطفل كامل الرعاية الطبية من الأطقم الطبية والتمريضية.

وخلال الزيارة تابع رئيس الجامعة التزام الأطقم الطبية بمواقعهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، وتوافر المستلزمات الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة، كما اطمئن على تكثيف تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، مشيداً بالجهود المبذولة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

وقرر رئيس الجامعة صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ لانتظامهم في العمل وتقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة وعلاج المرضى، وإحالة المقصرين في أداء واجبهم المهني خلال فترات العمل إلى التحقيق.

وعبرت والدة الطفل عن بالغ تقديرها لهذه اللفتة الطيبة والاستجابة السريعة، موجهة الشكر لكل من ساهم في الاهتمام بحالة طفلها.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور مؤمن محمد مدير مستشفى النساء والأطفال والدكتور احمد عبد الرحيم المدير الادارى للمستشفيات.