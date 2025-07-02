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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار المنيا | «كدواني»: إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الزنك النقي بـ200 مليون دولار.. ويؤكد: الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات مياه الشرب

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار الــ 24 ساعة الماضية ، فقد أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الزنك النقي بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار، كما عقد المحافظ لقاء لخدمة مواطني مركزي مغاغة والعدوة، أكد فيه الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظ المنيا .. طفرة صناعية غير مسبوقة ودعم كامل التوطين الصناعات المغذية


أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة صناعية غير مسبوقة، في ظل اهتمام الدولة بتعزيز التنمية المتكاملة في صعيد مصر وبتوجيهات القيادة السياسية أصبحت محافظات الصعيد تتنفس بناء وتنمية، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية بالمنيا أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية.

وأوضح المحافظ أن إقامة مشروعات استراتيجية كأول مصنع لإنتاج ألواح الزنك النقي المستخدم في أعمال الجلفنة، يعكس جدية الدولة في توطين الصناعات المغذية ودعم سلاسل التوريد المحلية، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق تنمية مستدامة قائمة على تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة .

واشار المحافظ، أن المصنع متخصص في إنتاج ألواح الزنك النقي أن المصنع يقام على مساحة 75 ألف م2 ،بتكلفة إستثمارية تصل إلى 200 مليون دولار، وينتج 50 ألف طن سنويا فى المرحلة الأولى ، وبعد تنفيذ المرحلة الثانية يصل إلى 100 ألف طن سنوياً ويوفر 1250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المخطط بدء التشغيل والتصنيع خلال عام .


محافظ المنيا يؤكد: الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرصه على التفاعل المباشر مع المواطنين من خلال لقاءات خدمة المواطنين، والتي تأتي ضمن استراتيجية المحافظة للتواصل المستمر مع الأهالي والاستماع إلى الشكاوى والمقترحات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ جسور الثقة والتفاهم بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري عقده المحافظ لمواطني مركزي مغاغة والعدوة، حيث ناقش عددًا من الطلبات والشكاوى المتنوعة في حضور القيادات التنفيذية، وأحال بعضها إلى جهات الاختصاص، وشملت الموضوعات المطروحة مجالات متنوعة منها الطرق والمرافق، التعليم، الصحة، التموين، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الري، البريد، وتراخيص الأكشاك والمخابز.

وفي بداية اللقاء، استهل المحافظ أعماله بصرف مساعدات مالية عاجلة لمدة 6 شهور، وتوزيع بونات مواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية، مراعاةً لظروفهم الاجتماعية، موجّهًا مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم أوجه الدعم المناسبة لهم.

كما ناقش المحافظ المشكلات المتعلقة بضعف مياه الشرب وعدم توصيل الصرف الصحي، مؤكدًا الالتزام الكامل بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال الإنشائية والفنية بمحطات المياه والصرف، وتشغيلها في منتصف يوليو الجاري، مع تطبيق أعلى معايير الجودة وتذليل العقبات أمام التنفيذ.
 

محافظ المنيا مصنع الزنك

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