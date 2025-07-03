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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اضطرابات نفسية.. أب ينهي حياة أبنائه الثلاثة بإحدى قرى المنيا

نقل الجثث لمشرحة المستشفى
نقل الجثث لمشرحة المستشفى
ايمن رياض

شهدت إحدى قرى مركز المنيا ، جريمة قاسية، حين قام أب بقتل أبنائه الثلاثة في غياب أمهم، التي تركت المنزل قبل أسبوعين لخلافات أسرية، تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتلقي بلاغا من أهالي إحدى قرى مركز المنيا، بقيام «أ. م. ع» 37 سنة عامل، بقتل أطفاله الثلاثة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 8 -10 سنوات.

وعلى الفور انتقل ضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتم التحفظ على مسرح الجريمة، وإبلاغ النيابة العامة لمناظرة الجثامين الثلاثة، وتم إلقاء القبض على المتهم وتبين من التحريات الأولية انه يعاني من اضطرابات نفسية، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم.

وكشفت التحريات الأولية نشوب خلاف بين المتهم وزوجته ما دفعها لترك المنزل قبل أسبوعين، تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا حادث أب قتل

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