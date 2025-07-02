القبض على المتهمين بسرقة أجهزة طبية بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، القبض علي 3 متهمين في واقعة سرقة 4 أجهزة طبية من مخزن طبي.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن المنيا، إخطارًا يفيد بتعرض مخزن للأجهزة الطبية للسرقة.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم كشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين، وتبين من التحريات أن المتورطين في الجريمة 3 متهمين هم ر. م 23 سنه سائق توك توك – المتهم الرئيسي وحمزة. ع 20 سنه، ومحمد م. 21 سنه حيث تولي المتهم الأول مهمة نقل الأجهزة المسروقة باستخدام مركبة التوك توك الخاصة به، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين على ذمة القضية، مع مواصلة الإجراءات القانونية لكشف باقي ملابسات الحادث المتورطين.