عامل يقوم بقتـ.ـل أبنائه الثلاثة بالمنيا .. تفاصيل الجريمة

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكامله لواقعه قيام عامل بقتل أبنائه الثلاثة بإحدى قرى مركز المنيا، فقد اعترف «أ. م. ع» 38 سنة عامل انه استخدم سلاح أبيض «سكين» داخل منزله وقام بتقييد حركة أطفاله الثلاثة، وعدم الاستجابة لاستغاثتهم بعدم قتلهم – مبررا ذلك خلال قيامه بتمثيل الجريمة، بالخوف عليهم بعد إنهاء حياته.

أوضح المتهم خلال تمثيل الجريمة إنه قام بقتل طفله الأول عامين ثم شقيقه 6 سنوات ثم ابنته 11 سنة الطالبة.



وقام فريق النيابة العامة بمركز المنيا، بإشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، باصطحاب المتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، إلى مسرح الجريمة، حيث قام المتهم بتمثيل ارتكاب جريمته البشعة أمام فريق النيابة العامة مبررا جريمته بالخوف على أبنائه في ظل الخلافات القائمة مع زوجته.



كما قررت النيابة العامة التحفظ على «ص. ش. ع» 33 سنة، ربة منزل والدة الأطفال الثلاثة، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقام أهالي القرية بتشييع جثامين الأطفال الثلاثة، في مشهد جنائزي وحالة من الحزن ، حيث أدوا صلاة الجنازة على الأطفال الثلاثة، ودفن جثامينهم بمقابر الأسرة.



وفي سياق متصل، قال عدد من أهالي القرية أن الزوجين كان بينهما خلافات وتركت منزل الزوجية منذ فترة ، وتم رفع دعاوى «نفقة» على الزوج، فاضطر للحصول على قروض من الجمعيات، ومنذ أشهر كان الاتفاق بينهما أن يصطحب الأب أطفاله لرؤيتهم مرة أسبوعيًا يقضي معهم اليوم، وكان الأربعاء يوم حدوث الواقعة هو اليوم المتفق عليه أن يذهب الأطفال لأبيهم ليقضوا معه يومهم، إلا أنه كان اليوم الأخير في حياة الأطفال الثلاثة.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا في الساعات الأولى من صباح امس الخميس، بقيام شخص بقتل أبنائه الثلاثة، وانتقل فريق البحث الجنائي، وتبين قيام «أ. م. ع» 38 سنة عامل، بقتل أطفاله الثلاثة بالتعليم الابتدائي، بسلاح أبيض (سكين)، بسبب خلافات مع زوجته «ص. ش. ع» 33 سنة، ربة منزل وقيامها بترك منزلها وعدم العودة، مما دفعه لارتكاب الواقعة، والتخلص من أطفاله الثلاثة.

