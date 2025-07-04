رئيس الأساقفة يزور المنيا لمناقشة ودعم أنشطة الحوار والتفاهم المجتمعي

زار رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لمناقشة ودعم أنشطة الحوار والتفاهم المجتمعي، بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة المصرية، بحضور المطران الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي، والدكتور محمد أبو زيد، منسق بيت العائلة المصرية، ومقار العمدة منسق بيت العائلة بالمنيا.

دعم قضايا السلام المجتمعي

أعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي عن بالغ سعادته بلقاء معالي الوزير اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مثمنًا حفاوة الاستقبال، ومشيدًا بعمق التعاون القائم بين مؤسسات الدولة والكنيسة في دعم قضايا السلام المجتمعي.

وأوضح نيافته مدى أهمية وجود منابر دائمة للحوار، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التفاهم والتعايش المشترك. كما استعرض نيافته أمام معالي المحافظ أبرز أنشطة المركز المسيحي الإسلامي لصُنع السلام، لا سيما في مجال التدريبات المتخصصة لبناء القدرات علي الحوار والمصالحة وصنع السلام.

ومن جانبه أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن مصر كانت وستظل عبر التاريخ نموذجًا فريدًا للتسامح والتعايش السلمي، مشيرًا إلى أن أبناء الوطن، بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، يشكلون نسيجًا وطنيًا واحدًا، وهو ما يظهر بوضوح في مثل هذه الفعاليات التي تعكس أسمى معاني التآخي والتلاحم الوطني.

وأعرب المحافظ عن اهتمامه البالغ بهذه الفعاليات والأنشطة التي تجمع المصريين على قلب رجل واحد، وتغرس في النفوس قيم المحبة والوحدة، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الدينية في بناء الوطن وتحقيق الاستقرار المجتمعي، من خلال التكامل بين جميع مؤسسات الدولة، وتحمل الجميع للمسؤولية الوطنية.

ومن جانبه، أعرب الوفد عن خالص تقديرهم لمحافظ المنيا ودوره الذي يقوم به من جهود وأنشطة لخدمة المواطن المنياوي على كافة الأصعدة، ومؤكدين أن هذه اللقاءات تعزز من قيم المواطنة وتؤكد أن المصريين جميعًا -على اختلاف معتقداتهم- يجمعهم هدف واحد وهو رفعة الوطن واستقراره.