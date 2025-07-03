الأنبا توماس يتفقد مؤتمر التربية الدينية بكنيسة القديس أنطونيوس الكبير بإهناسيا

تفقد نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، مؤتمر خدمة التربية الدينية، بكنيسة القديس أنطونيوس الكبير، بإهناسيا، ببني سويف.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا بخيت، راعي الكنيسة، والأب بطرس أنور، نائب راعي كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة، والأب ماركو مجدي، راعي كنيسة السيدة العذراء سلطانة السلام، بأوسيم، والخدام المرافقين له، والأخت إيفا، من الراهبات الفرنسيسكانيات والتي تخدم برعية إهناسيا، حيث تدور لقاءات المؤتمر حول "الفضائل الإلهية الإيمان والرجاء والمحبة".

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبناء وبنات المؤتمر، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع الفقرات المقدمة لهم، مشددًا أن إيماننا بالمسيح يظهر في أعمالنا اليومية.