الطائفة الإنجيلية بمصر تهنئ القس عماد حداد بانتخابه مطرانًا للكنيسة اللوثرية

تهنئ الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الكنيسةَ الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، بمناسبة انتخاب الدكتور القس عماد موسى داود حداد مطرانًا منتخبًا للكنيسة، خلفًا للمطران الدكتور سني إبراهيم عازر.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بهذه الخطوة المباركة، قائلًا:

"نُصلي أن يمنح الرب الدكتور القس عماد حداد نعمةً وحكمةً في قيادته للكنيسة، وأن تكون خدمته سبب بركة ونمو روحي لأبناء الكنيسة ومجتمعاتنا العربية. كما نثق أن يد الرب ستقوده ليُكمل المسيرة المضيئة التي قادها المطران الدكتور سني إبراهيم عازر بكل أمانةٍ واقتدار."

كما توجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص التقدير إلى المطران الدكتور سني إبراهيم عازر، على سنوات خدمته الرعوية المخلصة، وما تركه من بصمة محبة وأثر روحي عميق في حياة الكنيسة وأبنائها.

“نُشارك إخوتنا في الكنيسة اللوثرية فرحتهم بهذه المرحلة الجديدة، ونُصلي من أجل نمو الكنيسة العربية لخدمة الإنسان، وتعزيز قيم السلام والمحبة في منطقتنا.”