مخاطر تواجه الأمن القومي المصري.. ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ندوة تثقيفية، في مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، والدور الذي تضطلع به الدولة لمجابهة تلك التحديات في مختلف القطاعات.

جاء ذلك، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وخلال مراسم الندوة، ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة، رحب خلالها بالحضور، مقدما الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الدور الحيوى الذي تقوم به؛ لتوعية أبناء الوطن بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات، وإطلاعهم على الجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات؛ للحفاظ على مكتسباتها وأمنها القومي.

كما ألقى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

وأكد حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي لدى أبناء الشعب المصري، والإلمام بحجم التحديات، ومدى ارتباطها بالمتغيرات المتسارعة على المستويين الدولى والإقليمى.

كما تضمنت الندوة عددا من الموضوعات التوعوية، وفقرة فنية من الأغاني الوطنية، وتكريم عدد من أسر الشهداء.

وأعرب الشباب المشاركين بالندوة، عن عميق شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة، على تنظيم تلك الندوات التي تثري الفكر، وتفتح نوافذ جديدة للوعي التثقيفي المستنير، بما يعمق الشعور الوطني الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

يأتي ذلك، في إطار حرص القوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري.