الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ القيادات القضائية العليا الجديدة

هنأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، القيادات القضائية العليا الجديدة وهم: السيد المستشار عاصم عبد اللطيف، رئيسًا لمحكمة النقض، والسيد المستشار أسامة يوسف، رئيسًا لمجلس الدولة، والسيد المستشار حسين مدكور، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والسيد المستشار محمد أحمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، الذين أدوا اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تؤكد الكنيسة الكاثوليكية دعمها الكامل لجميع قيادات الدولة المصرية، لما فيه الخير والرخاء والازدهار لمصرنا الحبيبة، وشعبها الكريم.

كما تتمنى الكنيسة الكاثوليكية كامل النجاح والتوفيق للقيادات القضائية الجديدة في مهمتهم السامية، من أجل رفعة شأن الوطن.