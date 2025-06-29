بحضور الأنبا مارتيروس.. مؤتمر الخدام بكنائس شرق السكة الحديد

نظمت كنائس شرق السكة الحديد المؤتمر السنوي للخدام في كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة أرض الجنينة التابعة لكنائس القطاع، بحضور نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لها.

التطبيقات ومخاطر المشاركة

وتضمن المؤتمر المحاضرات التالية:

- "الرد على الشكوك الإيمانية" وألقاها نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

- "التطبيقات ومخاطر المشاركة" وألقاها الأب القس متى بديع أستاذ اللاهوت الدفاعي بأسقفية الشباب.

- "اللمسات الإنسانية في خدمة آباء الكتاب المقدس" وألقاها الأب القس لوقا ماهر كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة.

هذا وشارك في المؤتمر أكثر من ٧٠٠ خادم وخادمة من أبناء كنائس القطاع.