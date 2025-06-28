الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى ببالغ الحزن ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

بقلوب يملؤها الحزن، تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من بناتنا من قرية كفر السنابسة، في مشهد أليم هزّ وأوجع قلوبنا جميعًا.

وإذ تعبّر الطائفة الإنجيلية عن خالص تعازيها القلبية لأسر الضحايا وذويهم، فإنها تشاركهم الألم والدموع في هذا الظرف الصعب، مصلّين إلى الله أن يمنحهم تعزية وسلامًا من السماء.

وقالت الطائفة : “سلامة الإنسان مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً، وجهودًا مخلصة لحماية أبنائنا من مآسي الطرق. نصلّي أن تحفظ يد الله مصر وأبناءها من كل شر، وأن يهبنا الله حكمةً في كل ما نقوم به من أجل الإنسان”.